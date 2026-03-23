Détail capital : ce processus ne s'active qu'une seule fois. Une fois validé, le sideloading reste accessible sans nouvelle attente. Les options développeur doivent être activées, mais elles peuvent être désactivées ensuite. Google déploiera ce mécanisme sur toutes les versions d'Android dès août 2026.

Pour les développeurs enregistrés via l'Android Developer Verification, rien ne change. Leurs applications s'installent sans friction, que ce soit depuis le Play Store ou en dehors.