Le procédé retenu par Google ne consiste pas à interdire techniquement le sideloading, mais à le décourager par une succession d'avertissements et de frictions. C'est la stratégie qu'Apple avait déjà adoptée pour se conformer, du bout des lèvres, au Digital Markets Act européen. La manœuvre n'a pas échappé aux régulateurs. La Commission européenne a justement lancé en mars 2026 un appel à contributions pour évaluer la compatibilité de cette vérification avec le DMA. La première grande revue du règlement était attendue pour le 3 mai 2026, et une coalition de plus de trente-sept organisations de défense des droits numériques, rejointe par le Parti Pirate européen, y a déposé ses objections.

F-Droid, le dépôt d'applications libres qui compile et signe lui-même les programmes qu'il héberge, est sans doute le plus exposé. Son modèle est frontalement incompatible avec l'obligation de rattacher chaque application à un développeur identifié, dernier épisode en date d'un resserrement méthodique d'un écosystème longtemps présenté comme ouvert.

En attendant, le lecteur français peut souffler : l'Europe ne sera concernée qu'en 2027, et rien n'est encore joué. D'ici là, Google aura au moins réussi une chose, faire de NewPipe et d'une poignée d'applications d'ornithologie les professeurs particuliers du sideloading.