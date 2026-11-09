Enfin, on retient aussi que pendant l'entraînement, Anthropic dit avoir limité les compétences qui pourraient le plus directement accélérer le développement de l'IA, comme l'amélioration de l'architecture des grands modèles de langage. Une décision qui était sûrement réclamée jusqu'en interne. Sur ces terrains, Fable et Mythos s'en tiennent à peu près au niveau d'Opus 5.5, sans effet sur le code ou la recherche classique en IA, assure la firme, qui juge par ailleurs faible le risque de dérapage aux conséquences graves. Dans un test piégé de plus de 1 800 scénarios, Mythos 5.2 n'a utilisé des identifiants ou fichiers placés hors de son environnement isolé que dans 3,1 % des cas, à peu près comme Opus 5.5 (3,3 %) et très loin des 39 % du terrible Mythos 5. Il fait en revanche légèrement moins bien qu'Opus 5.5 sur les actions nuisibles commises après avoir conclu à tort qu'il était en simulation. Des évaluateurs externes, dont le UK AI Security Institute et METR, l'ont testé, mais aucun n'a relu le billet ni la fiche technique, précise Anthropic. Et Fable comme Mythos soupçonnent plus souvent que tout modèle récent de la maison d'être en plein examen, ce qui met à l'épreuve, admet l'entreprise, « notre capacité à évaluer comment ils agiront » en conditions réelles. Allez noter un élève qui flaire chaque contrôle surprise.