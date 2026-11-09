Anthropic vient de lancer Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2, deux nouveaux modèles d’IA plus rapides, moins chers que leurs prédécesseurs, en progrès en code et en cybersécurité. L'entreprise admet aussi en avoir limité certaines capacités.
Avec Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2, à la fois officialisés et lancés ce lundi 9 novembre 2026, Anthropic relance la course aux modèles d'IA, moins de deux semaines après Gemini 4 Carbon de Google. Fable 5.2, disponible sur toutes les plateformes, écrit jusqu’à 30 % plus vite que son prédécesseur pour un prix en baisse, tandis que Mythos 5.2 reste réservé aux organisations vérifiées. L'entreprise américaine met aussi en avant des travaux en mathématiques, en physique et en cybersécurité, et détaille les limites tout à fait volontaires de ses propres tests de sécurité.
Claude Fable 5.2 va plus vite, coûte moins cher, mais ne gagne pas partout
Fable 5.2 débarque dès maintenant sur toutes les plateformes, y compris les clouds d'Amazon, de Google et de Microsoft, tandis que Mythos 5.2 reste derrière la porte des organisations validées en cybersécurité et en sciences du vivant. Il s'agit pourtant du même modèle, mais capable d'écrire jusqu'à 30 % plus vite que les versions 5.1. Ce sont les garde-fous de Fable qui font la différence. Dès qu'une demande touche par exemple à la fabrication d'attaques informatiques, la main passe à Opus 4.8, ou à Opus 5 pour la biologie. Anthropic les dit aussi solides qu'avant, mais moins zélés, avec environ 55 % de blocages en moins que sur Fable 5.1 lors des premiers essais. La firme californienne serre aussi la vis sur la distillation, qui consiste à entraîner une IA sur les réponses d'une autre. Ses techniques auraient réduit de 90 à 99 % les données aspirées.
La facture, elle, diminue de 20 %. Comptez 8 dollars par million de tokens en entrée (ces petits morceaux de mots servent d'unité de compte, ici pour le texte envoyé au modèle) et 40 dollars en sortie, pour ce qu'il rédige, contre 10 et 50 dollars sur Fable 5.1. Les plus pressés pourront activer un mode jusqu'à 2,5 fois plus véloce, à condition de payer le double. Même sans ce mode, Fable 5.2 reste deux fois plus cher qu'Opus 5.5, et c'est bien ce dernier qu'Anthropic conseille en premier pour la plupart des tâches de code et de travail intellectuel, Fable et Mythos étant gardés pour les chantiers les plus ambitieux. Drôle de lancement, où le vendeur vous oriente d'abord vers l'article d'à côté.
Sur FrontierCode 2.0, qui estime si du code serait accepté par les responsables de projets open source, Fable 5.2 atteint 49,1 % avec son réglage de réflexion très poussé, devant Opus 5.5 (45,5 %) et GPT-6 Astra (42,8 %). En effort simplement élevé, il frôle le meilleur score d'Opus 5.5 pour environ moitié moins cher par tâche. Ces chiffres viennent d'Anthropic, et même eux ne dessinent pas un sans-faute, puisque Gemini 4 Carbon le coiffe sur l'automatisation de tâches d'entreprise, et Opus 5.5 garde l'avantage au classement Elo d'AA-Briefcase.
L'expérience la plus spectaculaire décrite par Anthropic est peut-être celle d'un ingénieur qui a demandé à Fable 5.2 un prototype de système d'exploitation. Parti d'un dossier vide, le modèle a coordonné plus de 1 000 sous-agents pendant huit jours, jusqu'à obtenir un OS qui démarre sur un portable, avec ses pilotes, ses fenêtres et son écran de connexion. « Le modèle est dans ma tête. [...] Je n'ai pas eu à dire "Non, je voulais dire…" une seule fois », jure Joe Haddad, de Vercel, quand Tom Pritchard, de Shopify, a « l'impression de travailler avec un autre ingénieur de haut niveau ».
Claude Mythos 5.2 brille en cybersécurité, mais les tests ont leurs limites
Le théorème de Fermat, énoncé en 1637 et démontré seulement en 1995 par Andrew Wiles au prix de 129 pages, sert de seconde vitrine. Le choix est bien trouvé, puisque la réponse est connue et qu'un ordinateur n'accepte la preuve que si chaque étape tient. Une version de recherche de Claude y était parvenue en onze jours, avec un résultat publié en septembre, pour un chantier qu'Anthropic estimait long de plusieurs années. Mille agents Fable 5.2 ont traduit sa preuve en 30 heures, avec peu d'aide humaine, dans un langage qu'un ordinateur peut vérifier étape par étape. Dans les mêmes conditions, Opus 5.5 n'en avait bouclé que 26 % après 18 heures, et guère plus après 30. Il s'agit de formaliser une démonstration connue, pas d'en inventer une.
Plus audacieux, Anthropic assure que Fable a résolu deux problèmes ouverts sur les trous noirs, résultats diffusés en préprints, donc avant relecture par des pairs. À partir d'une consigne d'un paragraphe, il a aussi conçu un assistant vocal, un kit mains libres USB et un animal virtuel, fonctionnels sans retouche électrique. Sur un robot simulé à deux bras, il réussit 64,9 % des tâches lors d'un test interne, c'est plus du double de GPT-6 Astra. Chez Discovered Materials, Akash Ramdas raconte que Fable 5.2 a rendu le code de Quantum ESPRESSO dédié aux phonons, ces vibrations qui parcourent un matériau, « environ 36 fois plus rapide » en moyenne. Mythos 5.2 a de son côté correctement modélisé 28 capsides sur 34, ces coques de virus qui peuvent acheminer des thérapies géniques.
Vous ne serez pas surpris, mais c'est en cybersécurité que Mythos 5.2 justifie son accès restreint. Sur un test interne mené contre 1 829 failles déjà publiées, à retrouver seul dans le code d'avant correctif, il atteint 89,6 %, soit 10,2 % de plus qu'Opus 5.5 sans garde-fous et 14,4 % de plus que Mythos 5.1. Une note d'Anthropic tempère et juge l'identification des failles « à peu près au niveau » d'Opus 5.5 sur les évaluations de l'entreprise soutenue par Amazon. Mozilla, qui a durci Firefox toute l'année avec les générations successives de Claude, le trouve « étonnamment bon » par la voix de Brian Grinstead, qui dit que malgré des bugs toujours plus rares et subtils, ses indicateurs de découverte auraient « à peu près doublé » face à Mythos 5.1, sur leurs campagnes d'analyse respectives. Arvind Nithrakashyap, de Rubrik, évoque quant à lui des problèmes potentiels « que nous n'avions pas découverts avec les précédents modèles Mythos ». Des témoignages relayés par Anthropic, à lire comme tels donc.
Enfin, on retient aussi que pendant l'entraînement, Anthropic dit avoir limité les compétences qui pourraient le plus directement accélérer le développement de l'IA, comme l'amélioration de l'architecture des grands modèles de langage. Une décision qui était sûrement réclamée jusqu'en interne. Sur ces terrains, Fable et Mythos s'en tiennent à peu près au niveau d'Opus 5.5, sans effet sur le code ou la recherche classique en IA, assure la firme, qui juge par ailleurs faible le risque de dérapage aux conséquences graves. Dans un test piégé de plus de 1 800 scénarios, Mythos 5.2 n'a utilisé des identifiants ou fichiers placés hors de son environnement isolé que dans 3,1 % des cas, à peu près comme Opus 5.5 (3,3 %) et très loin des 39 % du terrible Mythos 5. Il fait en revanche légèrement moins bien qu'Opus 5.5 sur les actions nuisibles commises après avoir conclu à tort qu'il était en simulation. Des évaluateurs externes, dont le UK AI Security Institute et METR, l'ont testé, mais aucun n'a relu le billet ni la fiche technique, précise Anthropic. Et Fable comme Mythos soupçonnent plus souvent que tout modèle récent de la maison d'être en plein examen, ce qui met à l'épreuve, admet l'entreprise, « notre capacité à évaluer comment ils agiront » en conditions réelles. Allez noter un élève qui flaire chaque contrôle surprise.