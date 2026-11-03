La question de la rentabilité des entreprises IA va continuer à se poser avec cette nouvelle. Car Anthropic pourrait ne plus être rapidement sur une croissance ascensionnelle !
Les temps ne sont plus aussi souriants pour les géants de l'IA, qui font rêver tous les investisseurs depuis quelques années maintenant. OpenAI, qui n'avait ainsi plus l'habitude de manquer de fonds, est actuellement très à la peine pour récolter les 30 milliards de dollars que la firme de Sam Altman veut réunir avant son entrée en Bourse. Et Anthropic pourrait potentiellement suivre prochainement.
Le troisième trimestre 2026 d'Anthropic a été très bon… mais bien moins qu'au second trimestre
Les choses vont bien pour Anthropic actuellement. Mais elles ne vont plus « aussi bien » qu'auparavant, d'après le document S-1 amendé déposé par le géant de l'IA, dans le cadre de son entrée en Bourse.
En effet, la croissance des revenus de l'entreprise a ralenti ces derniers mois. Elle était ainsi de 144% lors du second trimestre 2026, pour être de 47% durant le troisième trimestre de cette année, à 16,96 milliards de dollars. Et le document montre aussi que des écueils toujours plus importants existent sur le chemin du développement de l'IA.
La valorisation d'Anthropic en Bourse moins élevée qu'attendu ?
La question des besoins en capacité de calcul, et la dépendance à des partenaires ne pouvant pas potentiellement fournir ce qui avait été promis, sont aussi abordées.
« Certains de nos fournisseurs de services informatiques et partenaires d'infrastructure dépendent d'un financement ou d'un soutien au crédit provenant de tiers pour se procurer des puces et développer leurs capacités ; si ce financement ou ce soutien venait à ne plus être disponible ou à devenir plus coûteux, les capacités prévues dans les contrats pourraient être retardées, faire l'objet d'une révision tarifaire, être réduites ou ne pas être fournies » précise ainsi Anthropic.
Autant dire que la confiance n'est pas au sommet. Mais le marché ne s'attend pas à ce que l'inquiétude effarouche trop les investisseurs, mais plutôt que les attentes soient revues à la baisse. « Je ne dirais pas que ces résultats sont préoccupants, mais je m'attends à ce qu'une partie de cette pression sur la croissance et les marges se reflète dans la valorisation finale de l'introduction en bourse » veut ainsi croire le stratège senior chez Renaissance Capital, Matt Kennedy. Alors, Anthropic plutôt à 1 500 ou 2 000 milliards de capitalisation à son entrée en Bourse ?