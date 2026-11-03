La question des besoins en capacité de calcul, et la dépendance à des partenaires ne pouvant pas potentiellement fournir ce qui avait été promis, sont aussi abordées.

« Certains de nos fournisseurs de services informatiques et partenaires d'infrastructure dépendent d'un financement ou d'un soutien au crédit provenant de tiers pour ⁠se procurer des puces et développer leurs capacités ; si ce financement ou ce soutien venait à ne plus être disponible ou à devenir plus coûteux, les capacités prévues dans les contrats pourraient être retardées, faire l'objet d'une révision tarifaire, être réduites ou ne pas être fournies » précise ainsi Anthropic.

Autant dire que la confiance n'est pas au sommet. Mais le marché ne s'attend pas à ce que l'inquiétude effarouche trop les investisseurs, mais plutôt que les attentes soient revues à la baisse. « Je ne dirais pas que ces résultats sont préoccupants, mais je m'attends à ce qu'une partie de cette pression sur la croissance et les marges se reflète dans la valorisation finale de l'introduction en bourse » veut ainsi croire le stratège senior chez Renaissance Capital, Matt Kennedy. Alors, Anthropic plutôt à 1 500 ou 2 000 milliards de capitalisation à son entrée en Bourse ?