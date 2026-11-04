Étudier le fonctionnement d'un logiciel pour en fabriquer une nouvelle version, sans forcément toucher à son code : c'est la proposition de Craft Anything, un outil gratuit qui associe rétro-ingénierie et agents de programmation IA.
Développé par ArtCraft, à l'origine d'une suite de logiciels créatifs libres, Craft Anything a fait ses débuts publics fin octobre. Disponible sur Windows, macOS et Linux, cet outil écrit en Rust propose d'analyser un site web, une application ou un jeu vidéo, puis de confier sa reconstruction à un agent de programmation. L'objectif n'est pas simplement de générer du code à partir d'une consigne, mais de s'appuyer sur des observations concrètes pour reproduire certaines caractéristiques du programme original.
- Inspection de plusieurs types de contenus
- Observations associées à des preuves
- Comparaison avec demandes de modifications
Observer, reconstruire, comparer : comment fonctionne Craft Anything ?
Craft Anything organise son fonctionnement autour de quatre étapes. La première consiste à étudier le logiciel de référence, à l'aide d'outils capables d'examiner son apparence, ses interactions et, selon les autorisations accordées, sa structure interne. Le projet intègre également un serveur MCP et une interface en ligne de commande pour permettre aux agents IA d'utiliser directement ses outils d'analyse.
Deux modes d'inspection sont proposés. Le premier, baptisé « Clean Room », se limite aux éléments observables de l'extérieur : captures d'écran, textes affichés, disposition des interfaces ou interactions visibles. Le principe revient à demander à un développeur de reproduire une interface à partir de son comportement et de son apparence, sans lui fournir les fichiers d'origine.
Le mode « Deep » va plus loin en autorisant l'inspection des fichiers, du code et de certains éléments internes du programme. Il peut notamment s'appuyer sur Ghidra, un outil de rétro-ingénierie, pour approfondir l'analyse des exécutables.
Une fois les informations collectées, Craft Anything transmet ses observations à un agent de programmation chargé de créer un nouveau projet. L'utilisateur peut préciser le langage ou le moteur souhaité, notamment Unity, Unreal Engine ou Godot pour les jeux vidéo.
Le résultat est ensuite comparé à la référence afin d'identifier les écarts et de proposer des corrections. Pour les sites web, le logiciel effectue notamment des vérifications visuelles sur trois largeurs d'écran, tandis que les applications et les jeux disposent de contrôles encore moins aboutis.
Des résultats encourageants, mais une reconstruction encore expérimentale
Craft Anything est distribué gratuitement sous double licence MIT et Apache 2.0. Le projet reste néanmoins en phase alpha, avec une version 0.3.0 publiée le 2 novembre. Toutes ses capacités ne sont donc pas encore au même niveau de maturité, particulièrement lorsqu'il s'agit de reproduire le comportement d'un programme.
Les premiers essais documentés par les développeurs donnent une idée des possibilités actuelles. Sur un site web, Craft Anything a obtenu 96 % de ressemblance visuelle avec l'original. Une petite application a également été reconstruite en Rust, mais sa vérification s'est limitée à la compilation du programme. Quant à l'essai réalisé sur un jeu vidéo, il a été interrompu avant la phase de contrôle.
Ces résultats internes ne garantissent donc pas une reproduction fidèle dans tous les cas. Une interface visuellement identique peut conserver des fonctions défaillantes, et les contrôles comportementaux des applications et des jeux restent partiellement développés.
Autre limite à connaître : Craft Anything ne génère pas lui-même le code. Il s'appuie sur un agent de programmation externe, principalement Claude Code, dont l'utilisation peut entraîner des frais supplémentaires. D'autres intégrations existent, notamment pour Codex, mais toutes n'ont pas encore été validées en conditions réelles. Anthropic a par ailleurs récemment renforcé les restrictions de Claude Code concernant la reproduction de jeux vidéo existants, ce qui peut limiter certains projets.
L'intérêt de Craft Anything réside ainsi dans sa capacité à réunir l'analyse, la reconstruction et les vérifications au sein d'un même environnement. Une approche intéressante pour expérimenter la rétro-ingénierie assistée par IA, à condition de travailler sur des logiciels que l'on est autorisé à examiner.
Reste à distinguer la copie qui ressemble à l'original de celle qui fonctionne réellement comme lui.
- Inspection de plusieurs types de contenus
- Observations associées à des preuves
- Comparaison avec demandes de modifications