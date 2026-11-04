Observer, reconstruire, comparer : comment fonctionne Craft Anything ?

Craft Anything organise son fonctionnement autour de quatre étapes. La première consiste à étudier le logiciel de référence, à l'aide d'outils capables d'examiner son apparence, ses interactions et, selon les autorisations accordées, sa structure interne. Le projet intègre également un serveur MCP et une interface en ligne de commande pour permettre aux agents IA d'utiliser directement ses outils d'analyse.

Deux modes d'inspection sont proposés. Le premier, baptisé « Clean Room », se limite aux éléments observables de l'extérieur : captures d'écran, textes affichés, disposition des interfaces ou interactions visibles. Le principe revient à demander à un développeur de reproduire une interface à partir de son comportement et de son apparence, sans lui fournir les fichiers d'origine.

Le mode « Deep » va plus loin en autorisant l'inspection des fichiers, du code et de certains éléments internes du programme. Il peut notamment s'appuyer sur Ghidra, un outil de rétro-ingénierie, pour approfondir l'analyse des exécutables.

Une fois les informations collectées, Craft Anything transmet ses observations à un agent de programmation chargé de créer un nouveau projet. L'utilisateur peut préciser le langage ou le moteur souhaité, notamment Unity, Unreal Engine ou Godot pour les jeux vidéo.

Le résultat est ensuite comparé à la référence afin d'identifier les écarts et de proposer des corrections. Pour les sites web, le logiciel effectue notamment des vérifications visuelles sur trois largeurs d'écran, tandis que les applications et les jeux disposent de contrôles encore moins aboutis.