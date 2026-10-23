Canva dévoile Craft, son premier modèle de génération d’images développé en interne, capable de réfléchir à la composition d’un visuel avant de le créer. Disponible dès maintenant dans Dream Lab, il promet des affiches mieux structurées, des textes plus lisibles et des retouches plus précises.
Créer une image avec une intelligence artificielle est devenu un jeu d’enfant. Obtenir une affiche où chaque élément est correctement placé, où les textes sont lisibles et où les proportions sont respectées, c’est déjà une autre histoire. Sans vraie réflexion, une IA livre ses affiches moches qui sont placardées partout dans les villes et les commerces depuis des mois. Canva entend justement résoudre ces difficultés avec Craft, son premier modèle de génération d’images conçu par ses propres équipes. Et plutôt que de produire directement une illustration à partir de quelques lignes de texte, l’IA commence par préparer sa composition. Une méthode qui pourrait éviter quelques mauvaises surprises aux utilisateurs habitués à multiplier les tentatives pour obtenir le résultat souhaité.
Avant de dessiner, Canva Craft prépare sa composition
Dans une annonce publiée le 22 octobre, Canva présente Craft comme son premier modèle de génération d’images entièrement développé et entraîné par Canva Research, son laboratoire interne.
Sa particularité repose sur une architecture en deux étapes. Lorsqu’un utilisateur décrit l’image qu’il souhaite obtenir, un premier modèle analyse sa demande et prépare un véritable plan de composition.
Il détermine les objets à représenter, leur position, leur taille respective, mais aussi la hiérarchie des éléments et l’emplacement des textes. Un second modèle se charge ensuite de transformer ce plan en image.
Prenons l’exemple d’une affiche annonçant un concert. Plutôt que de laisser l’IA improviser toute la mise en page, Craft doit d’abord organiser le titre, les informations pratiques et les illustrations avant de produire le résultat final.
Selon Canva, cette approche améliore notamment la lisibilité des textes et le respect des consignes de placement. Le modèle peut générer des images jusqu’en définition 2K, dans plus de 30 formats, et intégrer du texte dans 55 langues.
Autre particularité, Craft a été entraîné notamment sur des millions de modèles graphiques réalisés par des humains et issus de la bibliothèque Canva : affiches, présentations, menus ou publications pour les réseaux sociaux. Un choix destiné à lui apprendre les principes de la mise en page, et pas seulement à reproduire de belles photographies.
Déjà disponible dans Canva, mais ses performances restent à vérifier
Canva Craft est accessible dès maintenant dans Dream Lab, y compris pour les utilisateurs gratuits. Il suffit d’ouvrir l’outil et de décrire le visuel souhaité. Les créations peuvent ensuite profiter de Magic Layers, qui transforme les images en éléments modifiables séparément.
Cette possibilité n’est toutefois pas entièrement nouvelle. Canva a présenté il y a quelques mois les créations modifiables et les retouches ciblées, introduites avec Canva AI 2.0 au printemps. Craft entend surtout améliorer la qualité des images produites en amont.
L'entreprise affirme d’ailleurs que son modèle occupe la quatrième place du classement général DesignArena, derrière plusieurs modèles d’OpenAI. Elle revendique également la première place dans certaines catégories, notamment les portraits et les paysages.
Des performances prometteuses sur le papier, mais qu’il faudra confronter à des essais réels. La capacité à afficher correctement un texte, à respecter une composition complexe ou à modifier un détail sans bouleverser toute l’image reste particulièrement difficile à évaluer sur quelques exemples soigneusement sélectionnés.
Canva propose également Craft aux développeurs à travers une API publique. Son intégration aux agents IA via le protocole MCP est annoncée pour plus tard, tout comme deux variantes plus rapides, Craft-fast et Craft-ultrafast.
Pour les utilisateurs de Canva, l’intérêt sera surtout de gagner du temps sur les créations comportant de nombreux éléments. À voir maintenant si Craft tient ses promesses lorsqu’on lui demande autre chose qu’une jolie affiche de démonstration.
- Prise en main intuitive.
- Gestion automatique des types de fichiers.
- Nombreux templates disponibles.