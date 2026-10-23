Dans une annonce publiée le 22 octobre, Canva présente Craft comme son premier modèle de génération d’images entièrement développé et entraîné par Canva Research, son laboratoire interne.

Sa particularité repose sur une architecture en deux étapes. Lorsqu’un utilisateur décrit l’image qu’il souhaite obtenir, un premier modèle analyse sa demande et prépare un véritable plan de composition.

Il détermine les objets à représenter, leur position, leur taille respective, mais aussi la hiérarchie des éléments et l’emplacement des textes. Un second modèle se charge ensuite de transformer ce plan en image.

Prenons l’exemple d’une affiche annonçant un concert. Plutôt que de laisser l’IA improviser toute la mise en page, Craft doit d’abord organiser le titre, les informations pratiques et les illustrations avant de produire le résultat final.

Selon Canva, cette approche améliore notamment la lisibilité des textes et le respect des consignes de placement. Le modèle peut générer des images jusqu’en définition 2K, dans plus de 30 formats, et intégrer du texte dans 55 langues.

Autre particularité, Craft a été entraîné notamment sur des millions de modèles graphiques réalisés par des humains et issus de la bibliothèque Canva : affiches, présentations, menus ou publications pour les réseaux sociaux. Un choix destiné à lui apprendre les principes de la mise en page, et pas seulement à reproduire de belles photographies.