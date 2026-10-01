Les perspectives de l'entreprise pour les trimestres à venir suggèrent une amélioration des revenus de l'entreprise. Le directeur financier de Micron a indiqué que le premier trimestre de l'exercice 2027 devrait ne pas faire diminuer la marge du constructeur. Des améliorations sont toutefois attendues pour le reste de l'année et les augmentations devraient rester modérées.

Le groupe anticipe une augmentation de ses revenus à chaque trimestre de 2027.