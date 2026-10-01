La crise de la RAM a fait exploser les prix. En cause : l'intelligence artificielle. Cependant, une cause peut en cacher une autre, les robots humanoïdes pourraient à leur tour augmenter la pression sur les fabricants et maintenir des tarifs durablement élevés.
Le fabricant de mémoire Micron a dépassé les attentes du marché lors de la publication de ses résultats financiers du quatrième trimestre fiscal 2026. L'entreprise, l'un des trois principaux acteurs du secteur aux côtés de Samsung et SK Hynix, a annoncé une marge brute ajustée de 86,25 %.
Une crise de la RAM qui n'en finit pas
Les perspectives de l'entreprise pour les trimestres à venir suggèrent une amélioration des revenus de l'entreprise. Le directeur financier de Micron a indiqué que le premier trimestre de l'exercice 2027 devrait ne pas faire diminuer la marge du constructeur. Des améliorations sont toutefois attendues pour le reste de l'année et les augmentations devraient rester modérées.
Le groupe anticipe une augmentation de ses revenus à chaque trimestre de 2027.
Et la mauvaise nouvelle pour le consommateur ? Micron estime également que les conditions d'offre et de demande pour les mémoires seront beaucoup plus tendues en 2027 et 2028 qu'elles ne l'ont été en 2026. L'entreprise prévoit d'investir 25 milliards de dollars durant le premier semestre de son exercice 2027. Le second semestre pourrait voir venir des investissements encore plus élevés, pour augmenter la capacité de production à partir de fin 2028.
Les robots au cœur des perspectives de demande
Mais voilà, après l'intelligence artificielle, le secteur des robots humanoïdes est également un gros consommateur de RAM et permettra de booster la croissance de Micron.
Selon le fabricant, chaque robot pourrait nécessiter pas moins de 200 Go de RAM et plusieurs téraoctets de NAND. Micron estime ainsi que l'intelligence artificielle pourrait devenir un consommateur minime de mémoire, par rapport aux robots humanoïdes.
Les estimations concernant les livraisons de robots humanoïdes en 2030 varient entre 250 000 et 1,2 million d'unités. Si l'on prend la fourchette haute, selon les calculs de Micron, ces robots représenteraient une consommation annuelle totale de 240 millions de gigaoctets de RAM. Avec une augmentation prévue pour les années suivantes, bien évidemment.