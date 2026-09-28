Pour apprendre à travailler, Optimus observe les humains et reproduit leurs mouvements. Tesla a donc équipé des ouvriers de ses usines du Texas et de Californie de tenues de capture de mouvement, qui enregistrent chacun de leurs gestes à leur poste. Mais certains s’en seraient plaints, conscients que ces robots étaient destinés à les remplacer. Un malaise qui fait écho à la grève menée cet été par les ouvriers de Hyundai contre les robots Atlas.