Au début du mois de novembre dernier, le robot Iron de Xpeng avait impressionné par sa morphologie et sa démarche fluide, extrêmement proche de celle de l'être humain. Un robot dont la première ligne de production vient d'être officiellement mise en service.

Un passage en phase industrielle particulier, puisque selon la firme chinoise, cette ligne est à 80% automatisée. En somme, on se retrouve ici avec des automates qui produisent des robots, avec des humains relégués à une petite partie des tâches restantes. Petite illustration de ce découplage humain/robot, la vidéo de promotion, que vous pouvez retrouver ci-dessous, nous montre un robot qui quitte la ligne de production en marchant de manière autonome.