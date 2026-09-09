On avance à toute vitesse du côté des robots en Chine. Xpeng se met ainsi à produire son robot, avec très peu d'assistance humaine au programme !
La Chine, c'est le nouveau berceau des robots, où l'on produit tous types de machines de ce genre (comme les chiens robots). Et cette avance est saluée par les plus grands, comme encore Elon Musk au mois de novembre dernier au moment de la présentation du robot Iron, de l'entreprise Xpeng. Un robot qui entre cette semaine en production.
Xpeng met en service la ligne de production de son nouveau robot Iron, à 80% automatisée
Au début du mois de novembre dernier, le robot Iron de Xpeng avait impressionné par sa morphologie et sa démarche fluide, extrêmement proche de celle de l'être humain. Un robot dont la première ligne de production vient d'être officiellement mise en service.
Un passage en phase industrielle particulier, puisque selon la firme chinoise, cette ligne est à 80% automatisée. En somme, on se retrouve ici avec des automates qui produisent des robots, avec des humains relégués à une petite partie des tâches restantes. Petite illustration de ce découplage humain/robot, la vidéo de promotion, que vous pouvez retrouver ci-dessous, nous montre un robot qui quitte la ligne de production en marchant de manière autonome.
Optimus a-t-il du souci à se faire ?
Et Xpeng voudrait aller très vite sur ce produit, avec un lancement commercial en Chine et au niveau international programmé pour 2027. Pour rappel, e robot, d'une taille allant de 1,73 à 1,77 mètre et d'un poid de 70 kilos, possède des mains de 21 à 22 degrés de liberté (il peut se saisir d'un objet avec délicatesse, et aussi travailler avec de l'outillage industriel). Il intègre par ailleurs trois puces Turing délivrant une puissance de calcul impressionnante de 2 250 TOPS.
Cette sortie pourrait aussi permettre de comparer directement dans les prochaines années les avancées des deux concurrents chinois et américains. Car le robot Iron de Xpeng va rivaliser avec le fameux robot Optimus de Tesla, dont la production a commencé au mois d'août dernier sur l'ancienne ligne de Model S et Model X de l'usine de Fremont. Qui l'emportera à la fin ?