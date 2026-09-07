Ce robot affiche sur le papier des caractéristiques particulièrement solides, puisqu'il est à la fois très silencieux (utile pour les aveugles habitués à s'aider de leur ouïe pour s'orienter) et aurait un taux d'évitement d'obstacles incroyablement élevé. Celui-ci serait de 99% en intérieur et de 96% en extérieur.

Et il pourrait s'agir rapidement de plus que d'un simple prototype exprimant les capacités ingénieuriales de l'Institut Zhiyuan. En effet, la Chine compte à cette heure aujourd'hui plus de 17 millions de personnes malvoyantes, quand on ne dénombre en comparaison que quelque 400 chiens d'aveugle en circulation dans le pays. Un animal qui demande un an de formation, et coûte environ 200 000 yuans (près de 25 600 euros). Autant dire que sa version robot pourrait trouver facilement preneur !