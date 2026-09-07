La robotique fait des pas de géants en Chine. Et c'est un appareil extrêmement intéressant qui est en train de naître dans ce cadre dans l'empire du Milieu.
Même Elon Musk l'avait reconnu sur X : la Chine est un concurrent redoutable des États-Unis dans le secteur de la robotique. Et à vrai dire, il semble même qu'aujourd'hui la seconde économie mondiale soit tout simplement la locomotive de ce domaine, avec des exploits régulièrement réitérés - comme celui où un robot a battu le record d'Usain Bolt au 100 mètres. Et cette nouvelle innovation ne fait que confirmer la tendance !
Le plus grand fabricant d'armes chinois présente son chien robot pour aveugle
Que pourront donc remplacer les robots à l'avenir ? Beaucoup de choses semble-t-il, vu la nouveauté qui vient d'être présentée par l'Institut de recherche Zhiyuan, affilié au géant chinois de l'armement North Industries Group.
Ce dernier a en effet lancé un nouveau robot chien, destiné à remplacer les chiens pour aveugle. Baptisé Xiaoyuan, il possède quatre roues pour pouvoir avancer rapidement sur terrain plat, et quatre pattes, utiles pour grimper.
Un marché énorme en Chine en prévision, où les chiens pour aveugles sont rares
Ce robot affiche sur le papier des caractéristiques particulièrement solides, puisqu'il est à la fois très silencieux (utile pour les aveugles habitués à s'aider de leur ouïe pour s'orienter) et aurait un taux d'évitement d'obstacles incroyablement élevé. Celui-ci serait de 99% en intérieur et de 96% en extérieur.
Et il pourrait s'agir rapidement de plus que d'un simple prototype exprimant les capacités ingénieuriales de l'Institut Zhiyuan. En effet, la Chine compte à cette heure aujourd'hui plus de 17 millions de personnes malvoyantes, quand on ne dénombre en comparaison que quelque 400 chiens d'aveugle en circulation dans le pays. Un animal qui demande un an de formation, et coûte environ 200 000 yuans (près de 25 600 euros). Autant dire que sa version robot pourrait trouver facilement preneur !
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