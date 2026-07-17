Car les négociations salariales annuelles entre Hyundai et son syndicat, qui représente environ 40 000 salariés à Ulsan, en Corée du Sud, sont dans l’impasse depuis plusieurs mois. Les ouvriers ont donc décidé de passer à l’action : du 13 au 15 juillet, ils ont quitté leur poste 2 heures plus tôt, et une initiative similaire est prévue du 20 au 22 juillet. L’impact est impressionnant : environ 5 000 véhicules en moins sont produits, ce qui devrait provoquer une perte d’environ 134 millions de dollars pour la marque.