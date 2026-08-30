Les constructeurs automobiles utilisent des bras robotisés fixes pour souder des châssis ou coller des panneaux de porte. Les humanoïdes promettent en plus de se déplacer librement, de répondre à des commandes vocales et de réagir à des imprévus, sans jamais demander de pause cigarette ni de mutuelle. Susan Helper est professeure d’économie à l’université Case Western Reserve. Selon elle, toute automatisation réduit la main-d’œuvre nécessaire par unité produite, ce qui représente un gain généralement profitable à la société. En revanche, elle trouve que la façon dont ce temps libéré est employé n’est pas garantie. Il peut aussi bien servir à supprimer des tâches intéressantes qu’à réduire les effectifs et la masse salariale.

Les entreprises chinoises bénéficient d’une avance construite sur des années d’investissement public dans la robotique, avec un réseau dense de fournisseurs d’actionneurs et de capteurs peu implanté aux États-Unis. Le déploiement d’un robot y coûte une fraction du prix américain, a déclaré Ben Armstrong, directeur du Centre de performance industrielle du MIT. Selon lui, les humanoïdes règlent parfois, pour quelques dizaines d’euros de problème, une facture de plusieurs centaines de milliers d'’euros.

Mais la Commission fédérale des communications a interdit fin juillet dernier l’importation de robots mobiles chinois de plus de deux kilos dotés de capteurs et de navigation autonome, humanoïdes et quadrupèdes compris. Elle cite des risques de sécurité nationale, dont une faille de sécurité, UniPwn, chez le fabricant chinois Unitree, exploitable pour une prise de contrôle à distance. Le mois dernier, des salariés sud-coréens de Hyundai ont fait grève pour réclamer d’être consultés sur l’usage des robots dans l’entreprise.

