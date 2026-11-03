Sur le papier, le dispositif semble prometteur. Mais il reste à voir comment ces réductions de consommation pourront être mises en œuvre sans perturber le fonctionnement des centres de données.



L'entreprise reconnaît d'ailleurs que cette flexibilité ne remplacera pas les investissements nécessaires dans la production d'électricité et les réseaux. Selon elle, elle pourrait néanmoins aider à soulager ces derniers lors des pics de demande.



En bref, alors que l'IA mobile et cherche à sécuriser toujours plus de puissance de calcul, les géants de cette nouvelle économie devront peut-être aussi apprendre à ne pas la mobiliser en permanence.