Foire aux questions

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Pourquoi les data centers d’IA recherchent-ils une énergie « pilotable » 24/7 plutôt que du solaire ou de l’éolien ?

Une énergie pilotable est une production électrique qu’on peut maintenir et ajuster à la demande, y compris la nuit et lors des pics de charge. Les infrastructures d’IA (serveurs, stockage, réseaux) tournent en continu et tolèrent mal les coupures ou les fortes variations, car l’arrêt/redémarrage a un coût technique et opérationnel. Le solaire et l’éolien sont dits intermittents : leur production dépend de la météo et du cycle jour/nuit, ce qui impose des solutions d’équilibrage (batteries, hydraulique, gaz, importations). Le nucléaire fournit généralement une production stable sur de longues périodes, ce qui colle bien à un besoin « base-load » des grands data centers.

Que signifie redémarrer un réacteur nucléaire après une fermeture, et pourquoi est-ce plus complexe qu’une simple remise en route ?

Redémarrer un réacteur implique de repasser une chaîne complète d’étapes techniques et réglementaires : inspections, remise à niveau des systèmes de sûreté, qualification d’équipements, puis rechargement en combustible et essais avant couplage au réseau. Après une longue mise à l’arrêt, certains matériels peuvent avoir vieilli ou avoir été modifiés, ce qui impose des contrôles et parfois des remplacements lourds. Si le démantèlement a déjà commencé, la difficulté augmente : des équipements peuvent avoir été retirés, des circuits déconnectés, et la configuration du site peut ne plus correspondre à l’état requis pour l’exploitation. Dans tous les cas, l’autorité de sûreté doit valider que le réacteur respecte les exigences actuelles, pas seulement celles en vigueur lors de sa fermeture.