Un outil d’audit financier interne a coûté 541 000 dollars de plus que prévu, environ la bagatelle de 469 000 euros de dépassement. Il a fallu débourser 116 000 euros pour un projet destiné à accélérer les livraisons du réseau logistique, détecté après plus de deux semaines. Plus autonomes, les agents répètent une erreur des dizaines de fois avant qu’un contrôleur humain n’en prenne la mesure.

Selon les ingénieurs présents à la réunion, une erreur de code jugée sans conséquence dans un système classique prend une tout autre ampleur une fois confiée à un modèle d’IA, car la facturation au jeton multiplie l’impact du moindre bug. Plusieurs fournisseurs de modèles, dont Anthropic et OpenAI, ont abandonné les abonnements forfaitaires au profit d’une facturation au jeton pour une partie de leurs services. Cette bascule complique les prévisions budgétaires des entreprises clientes, et pousse certaines d’entre elles à délaisser les modèles les plus avancés au profit de versions moins coûteuses, voire de modèles ouverts.

Mais selon Amazon, il ne faut pas généraliser. Le groupe affirme que ses équipes emploient l’intelligence artificielle très différemment des exemples isolés mis en avant. Rapportés à un chiffre d’affaires trimestriel de plus de 180 milliards de dollars, soit environ 156 milliards d’euros, et à près de 300 000 salariés de bureau, les trois dérapages recensés touchent seulement une poignée d’équipes.

