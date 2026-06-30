Kiro, Quick, Alexa : les outils d'Amazon accros à Claude

La nouvelle grille tarifaire n'entrera en vigueur que l'an prochain, mais sa seule perspective inquiète déjà Seattle. Amazon a en effet bâti une partie de ses outils internes sur les modèles d'Anthropic. Son agent de programmation Kiro, son assistant professionnel Quick et même Alexa for Shopping, la déclinaison courses de son assistant vocal, reposent tous sur Claude. Chaque requête de ces services se traduira bientôt par une ligne sur la facture, et le compteur tourne vite quand des millions d'utilisateurs sollicitent l'IA à longueur de journée. Il y a quelques mois encore, Amazon affichait en interne un classement encourageant ses employés à consommer le plus de tokens possible. Le voilà aujourd'hui à scruter chaque jeton dépensé.