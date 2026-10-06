C’est un retour en force de l’atome. Au début des années 2010 pourtant, le monde semblait doucement s’en détourner en raison des risques sécuritaires, illustrés par la catastrophe de Fukushima, mais aussi des coûts de maintenance extrêmement élevés. Mais l’IA a totalement redistribué les cartes, et les géants du cloud foncent sur cette technologie pour alimenter leurs ogres de data centers. Sans oublier le recours au gaz naturel, de plus en plus convoité par ces mêmes entreprises.