OpenAI ne présente toutefois pas explicitement sa nouvelle politique comme une réponse à ce phénomène. L'entreprise insiste plutôt sur l'intérêt des démonstrations reproductibles, qui permettent à ses équipes de comprendre plus rapidement une vulnérabilité et de la corriger. Les chercheurs fournissant ce type de preuve peuvent notamment bénéficier d'un bonus de 15 %.



En parallèle, OpenAI annonce un nouveau sprint de sécurité interne avec Cathedral Systems. Les chercheurs de cette entreprise spécialisée travailleront avec les équipes d’OpenAI, en s’appuyant sur ses modèles, pour rechercher des vulnérabilités et éprouver ses défenses.



Cette démarche illustre finalement assez finement l'évolution de la cybersécurité : les IA peuvent aider à trouver davantage de failles, mais elles ne dispensent pas d'en vérifier la réalité et la gravité. Dans cette course aux vulnérabilités, le véritable défi n'est plus seulement de repérer un problème, mais de démontrer qu'il existe et représente un risque réel.