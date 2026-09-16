Reste que les institutions européennes brandissant la souveraineté numérique sont donc dépendantes d'un fournisseur américain. Et l'ironie est d'autant plus marquée quand il s'agit de l'Agence européenne de cybersécurité qui utilise ces outils pour sécuriser ses propres dispositifs de sécurité. Rappelons au passage que l'administration de Trump avait initialement bloqué les accès étrangers au modèle de Mythos d'Anthropic.

Au sujet de ce type de dépendance, Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI, nous expliquait en juin dernier :

C'est une réalité face à laquelle nous construisons des réponses, par exemple avec la qualification SecNumCloud dans le domaine du cloud. Elle permet de contrer certains risques comme le "kill switch" […] Évidemment, cela ne garantit pas l'accès à la technologie elle-même si un gouvernement décide d'en bloquer l'export. On touche là à une problématique plus vaste de dépendance et de nécessité de créer des alternatives nationales ou européennes, sans pour autant tomber dans une logique d'autarcie qui n'aurait aucun sens. C'est un débat qui émerge au niveau européen et c'est une très bonne chose.

L'UE a obtenu un accès à l'outil d'OpenAI en juillet. Depuis le 10 septembre, la Commission confirme que l'ENISA teste Mythos 5 et GPT-6 Astra, sans disposer encore de la toute dernière version de Mythos.