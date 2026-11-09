Schwarz Digits proposera son infrastructure cloud, baptisée STACKIT. Bull, multinationale française spécialisée dans l’informatique professionnelle, mettra à profit son expertise dans l’intelligence artificielle et le calcul haute performance, ainsi que ses capacités de fabrication européennes.

Le projet profitera des technologies de refroidissement liquide du constructeur regroupées dans son usine située à Angers. Le site vient justement de doubler sa capacité de production après un chantier à 80 millions d’euros.

Les deux entreprises prévoient aussi de concevoir ensemble des serveurs reposant sur les standards ouverts de l’Open Compute Project. Pour la partie logiciels, la plateforme BullSequana AI doit rejoindre la place de marché de STACKIT pour aider les clients à développer et exploiter leurs applications d’intelligence artificielle.

Cette diversification n’est pas nouvelle pour le propriétaire des magasins Lidl. Le groupe Schwarz a notamment levé 5,6 milliards d’euros pour la création d’un data center situé en Allemagne. À l’instar d'un Amazon, Lidl a fait le choix d’une infrastructure interne pour protéger les données sensibles de ses magasins, et en devenant au passage l’un des acteurs les plus importants du cloud européen.