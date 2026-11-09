Schwarz Digits, la branche numérique du groupe propriétaire de Lidl, prépare une offre d’infrastructures d’IA avec Bull. Les partenaires veulent permettre aux entreprises et administrations de garder leurs données et leurs opérations sous contrôle européen.
Lidl a beau être l’une des enseignes préférées des français, son terrain de jeu ne se limite plus seulement aux seuls supermarchés à prix discount. Le groupe Schwarz, à travers sa filiale Schwarz Digits, a signé le 3 novembre un protocole d’accord avec le français Bull pour associer cloud, matériel et logiciels d’IA. Derrière cette alliance franco-allemande, une ambition : proposer des capacités de calcul aux organisations européennes sans leur imposer de confier toute leur infrastructure à un fournisseur américain.
Le cloud de STACKIT et les serveurs fabriqués en France, à Angers
Schwarz Digits proposera son infrastructure cloud, baptisée STACKIT. Bull, multinationale française spécialisée dans l’informatique professionnelle, mettra à profit son expertise dans l’intelligence artificielle et le calcul haute performance, ainsi que ses capacités de fabrication européennes.
Le projet profitera des technologies de refroidissement liquide du constructeur regroupées dans son usine située à Angers. Le site vient justement de doubler sa capacité de production après un chantier à 80 millions d’euros.
Les deux entreprises prévoient aussi de concevoir ensemble des serveurs reposant sur les standards ouverts de l’Open Compute Project. Pour la partie logiciels, la plateforme BullSequana AI doit rejoindre la place de marché de STACKIT pour aider les clients à développer et exploiter leurs applications d’intelligence artificielle.
Cette diversification n’est pas nouvelle pour le propriétaire des magasins Lidl. Le groupe Schwarz a notamment levé 5,6 milliards d’euros pour la création d’un data center situé en Allemagne. À l’instar d'un Amazon, Lidl a fait le choix d’une infrastructure interne pour protéger les données sensibles de ses magasins, et en devenant au passage l’un des acteurs les plus importants du cloud européen.
Derrière ce projet, le renforcement d’une souveraineté européenne face aux acteurs américains
Cette association entre les deux entreprises européennes vise les entreprises européennes opérant dans des domaines d’activité stratégiques et/ou réglementés, et pour lesquels la protection des données est une priorité. Schwarz Digits et Bull souhaitent garantir à leurs futurs clients une sécurité optimale et un maintien des données sur le sol européen.
Pour le moment, aucune information concrète sur le produit n’a été avancée, ni sa disponibilité. L’intégration de SAP RISE, de grands projets de calcul intensif et une éventuelle collaboration dans le quantique figurent parmi les pistes évoquées, mais il faudra encore attendre plusieurs années avant d’en savoir plus sur les ambitions du consortium.