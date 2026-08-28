La capacité installée doit quadrupler entre ces deux échéances. Schwarz Digits compte, dans l’intervalle, étoffer StackIT, sa propre offre de cloud lancée pour donner aux entreprises et administrations allemandes une alternative aux hyperscalers américains, ces opérateurs capables de déployer des centaines de milliers de serveurs pour leurs clients. En construisant ses propres serveurs plutôt qu’en louant ceux de tiers, le groupe gagne un contrôle plus direct sur cette offre.

Amazon Web Services et Microsoft Azure dominent aujourd’hui largement le marché européen du cloud professionnel. Plusieurs gouvernements du continent tentent de s’en affranchir. La Commission européenne a par exemple réservé 180 millions d’euros à quatre fournisseurs pour bâtir son propre cloud souverain. Avec Dummerstorf, Schwarz déploie sa force de frappe industrielle plutôt qu’une subvention publique pour gagner du terrain dans cette compétition.

Le protocole signé avec le Land inclut aussi deux autres chantiers numériques, un système de permis de construire dématérialisé pour les administrations locales et l’introduction d’OpenDesk, une suite bureautique libre destinée à sécuriser les postes de travail des enseignants, dans les établissements scolaires. Manuela Schwesig a cosigné cet accord au nom du Land. Ces deux projets administratifs doivent entrer en service dès la fin de l’année, bien avant l’achèvement du data center.