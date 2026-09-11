Il faut noter ici qu'on s'éloigne du sujet à la mode, à savoir l'entraînement d'intelligences artificielles. Car si les supercalculateurs, comme dans le cas de la commande finlandaise, sont des infrastructures de base pour entraîner des IA, ces matériels peuvent aussi être utiliser pour d'autres tâches de haut niveau.

Dans le contrat espagnol, les supercalculateurs devront pouvoir améliorer les prévisions de l'agence météo ainsi que les analyses liées au changement climatique. Les nouveaux équipements vont permettre d'augmenter les performances de 10%. Les capacités de traitement de données vont aussi être améliorées dans la foulée.

Alors, est-on en train témoin de la montée en puissance de cette société, dont le rachat par l'État auprès du groupe Atos a été effectué à la fin du mois de mars dernier ?