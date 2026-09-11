Le fabricant français de supercalculateurs vient de signer un nouveau contrat d'importance. Cette fois, la commande vient d'Espagne !
Dans le domaine des hautes technologies, la France a une pépite : Bull. La société qui fabrique des supercalculateurs connaît actuellement une période heureuse, avec des gros contrats qui s'empilent sur la table de la direction. À la fin du mois d'août, la firme d'Angers annonçait ainsi avoir décroché un contrat monstrueux de près de 400 millions d'euros du côté de la Finlande. Aujourd'hui, la bonne nouvelle vient du sud de l'Europe.
Un nouveau contrat à 31 M€ pour Bull
Et au suivant ! Bull vient de signer un contrat avec l'Agence météorologique d'État espagnole (AEMET) pour lui fournir une infrastructure de supercalcul - le tout pour un dossier dont le montant est de 31 millions d'euros.
Bull produira pour l'agence météo ibérique non seulement évidemment le hardware, mais aussi les logiciels ainsi que les services permettant de monitorer l'ensemble 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Un supercalculateur qui va permettre d'améliorer les prédictions
Il faut noter ici qu'on s'éloigne du sujet à la mode, à savoir l'entraînement d'intelligences artificielles. Car si les supercalculateurs, comme dans le cas de la commande finlandaise, sont des infrastructures de base pour entraîner des IA, ces matériels peuvent aussi être utiliser pour d'autres tâches de haut niveau.
Dans le contrat espagnol, les supercalculateurs devront pouvoir améliorer les prévisions de l'agence météo ainsi que les analyses liées au changement climatique. Les nouveaux équipements vont permettre d'augmenter les performances de 10%. Les capacités de traitement de données vont aussi être améliorées dans la foulée.
Alors, est-on en train témoin de la montée en puissance de cette société, dont le rachat par l'État auprès du groupe Atos a été effectué à la fin du mois de mars dernier ?