Ce refroidissement à l'eau chaude, une technologie brevetée par Bull, a aussi transformé la vie des ateliers. Plutôt que de souffler de l'air sur les composants à grand renfort de ventilateurs, on fait circuler de l'eau au plus près des puces pour évacuer leur chaleur. On sent la différence au niveau du bruit d'ailleurs. Il y a une dizaine d'années, quand les machines étaient encore refroidies par air, les équipes travaillaient avec de vraies protections auditives, sous le suivi de la santé au travail. « Les grosses machines, quand on les démarre, quand elles sont à l'air, c'est comme un avion de chasse », raconte le responsable des opérations. Aujourd'hui, devant une armoire de calcul refroidie à l'eau, seuls ses voyants lumineux trahissent son activité. Le problème, c'est que marier eau et électronique oblige à amener l'eau jusqu'à chaque poste de test, d'où l'intérêt de l'étage technique sous la dalle. Les équipements de fournisseurs encore refroidis par air sont, eux, isolés dans une salle anti-bruit.