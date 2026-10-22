Si ČRA fournit les murs et les réseaux, Bull compte apporter ce qui doit tourner à l'intérieur, en s'appuyant sur une équipe déjà bien implantée dans le pays, DataSentics. Grâce à cette équipe de plus de 200 ingénieurs en IA installée à Prague et à Brno, Bull peut proposer au consortium une offre de bout en bout, de l'infrastructure aux logiciels, jusqu'au déploiement des cas d'usage. Côté logiciel, la plateforme open source BullSequana AI, codéveloppée par les équipes de Bull en République tchèque et en France, doit permettre aux organisations de concevoir leurs applications d'IA. Elles s'appuieraient sur la puissance de la Gigafactory et sur des cas d'usage prêts à l'emploi. Les experts de DataSentics accompagneront aussi les acteurs publics et privés de la région pour mettre ces projets en production.