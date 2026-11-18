Amazon et Google passent par une catégorie spéciale d’actions, la classe N. Ces titres ne donnent pas de voix en assemblée, seulement droit à d’éventuels dividendes. Amazon en recevra 1,92 milliard (34 % de la classe), soit 14,7 % d’Anthropic. Google en aura 1,79 milliard (32 % de la classe). Ses titres viennent à la fois d’une conversion de billets et du placement privé, où il a acheté 135,1 millions d’actions pour environ 10 milliards de dollars. Le poids des fondateurs n’est donc pas touché : Nous rapportions en fin de mois dernier que ces derniers garderaient 50,1 % des voix grâce à une action de classe F unique, détenue par Founder LLC.