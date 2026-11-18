Amazon (14,7 %) et Google (13,7%) détiendront ensemble environ 28 % d’Anthropic après son introduction en Bourse, selon de nouveaux documents déposés auprès de la SEC. Une partie de ces titres vient de billets convertibles, et aucun ne donne de droit de vote. Anthropic et ses cofondateurs pourraient lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars.
Anthropic doit fixer le prix de son action ce mercredi 18 novembre, avant une cotation jeudi sur le Nasdaq sous le symbole “ANT”. Les derniers documents d’Anthropic, repris par Bloomberg, précisent ce que deux de ses fournisseurs cloud vont détenir.
Actions sans vote et billets convertibles : comment Amazon et Google entrent au capital
Amazon et Google passent par une catégorie spéciale d’actions, la classe N. Ces titres ne donnent pas de voix en assemblée, seulement droit à d’éventuels dividendes. Amazon en recevra 1,92 milliard (34 % de la classe), soit 14,7 % d’Anthropic. Google en aura 1,79 milliard (32 % de la classe). Ses titres viennent à la fois d’une conversion de billets et du placement privé, où il a acheté 135,1 millions d’actions pour environ 10 milliards de dollars. Le poids des fondateurs n’est donc pas touché : Nous rapportions en fin de mois dernier que ces derniers garderaient 50,1 % des voix grâce à une action de classe F unique, détenue par Founder LLC.
Pour Amazon, tout part des investissements de 2023 et 2024. Le groupe a obtenu des billets convertibles, c’est-à-dire des reconnaissances de dette qu’il peut transformer en actions à un prix fixé à l’avance, soit environ 2,09 ou 5,05 dollars selon l’année. En face, la fourchette de l’introduction en Bourse va de 70 à 78 dollars. Amazon n’a converti qu’une partie de ses billets et en garde pour des milliards de dollars. S’il convertissait tout, il détiendrait 23,8 % d’Anthropic. Selon Bloomberg, un plafond de 12 % encadre ces conversions et Amazon a promis de le conserver.
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En mars 2025, d’après des documents judiciaires obtenus par le New York Times, Google disposait 14 % d'Anthropic. Le placement privé de 26 milliards de dollars rassemble sept groupes : AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA et TSMC Partners. Google et NVIDIA y mettent chacun 10 milliards, un achat qui n’aura lieu que si l’introduction aboutit. Placement compris, le total devrait dépasser les 75 milliards de dollars levés par SpaceX en juin. En haut de la fourchette, Anthropic serait valorisée environ 1 405 milliards de dollars, sur une base diluée.
Ces trois groupes ne sont pas que des actionnaires. Anthropic décrit Amazon, Google et Microsoft comme à la fois investisseurs, clients, partenaires de distribution et concurrents. Concrètement, une entreprise qui utilise Claude via son compte chez l’un d’eux paie ce fournisseur, qui garde une commission avant de reverser le reste à Anthropic. Ce circuit représente environ 44 % du chiffre d’affaires des trois premiers trimestres de 2026. Anthropic s’est aussi engagée à dépenser plus de 100 milliards de dollars chez AWS d’ici dix ans.