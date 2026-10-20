Eric Schmidt avait participé en 2021 à une levée de fonds de 124 millions de dollars, menée par Jaan Tallinn, cofondateur de Skype. À l’époque, Anthropic était valorisée à seulement 461 millions de dollars.

Depuis, le succès de Claude et l’explosion des dépenses consacrées à l’IA ont considérablement changé la donne. En mai dernier, une nouvelle levée de fonds valorisait déjà l'entreprise à 965 milliards de dollars. À ce niveau, le petit pourcentage détenu par Schmidt représenterait environ 9,7 milliards.

Mais certains investisseurs envisagent désormais une entrée en Bourse comprise entre 1 800 et 2 000 milliards de dollars. Dans le scénario le plus favorable, sa participation atteindrait donc les fameux 20 milliards, sous réserve que sa participation représente toujours environ 1% du capital lors de l’introduction sur le marché.

L'ancien dirigeant de Google n’a pas souhaité commenter ces informations. Il n’en est toutefois pas à son premier investissement dans l’IA, puisqu’il a également soutenu Mistral AI, Reflection AI et World Labs, notamment à travers ses structures d’investissement.