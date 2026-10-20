Eric Schmidt fait partie des premiers investisseurs d’Anthropic, l’entreprise derrière Claude. Cinq ans après son investissement, sa participation pourrait atteindre une valeur colossale lors de l’introduction en Bourse de la start-up. Encore faut-il que Wall Street accepte de payer le prix fort.
En 2021, Anthropic n’était encore qu’une jeune pousse de l’intelligence artificielle, loin de peser les centaines de milliards qu’on lui prête aujourd’hui. Eric Schmidt, lui, avait déjà sorti son carnet de chèques. Selon Bloomberg, l’ancien directeur général de Google aurait investi plusieurs dizaines de millions de dollars dans l’entreprise, un pari particulièrement lucratif puisqu’il détiendrait aujourd’hui environ 1% de son capital.
À l’approche de son introduction en Bourse, cette participation pourrait représenter jusqu’à 20 milliards de dollars. De quoi faire passer son investissement initial dans une tout autre dimension.
Un investissement réalisé quand Anthropic ne valait que 461 millions de dollars
Eric Schmidt avait participé en 2021 à une levée de fonds de 124 millions de dollars, menée par Jaan Tallinn, cofondateur de Skype. À l’époque, Anthropic était valorisée à seulement 461 millions de dollars.
Depuis, le succès de Claude et l’explosion des dépenses consacrées à l’IA ont considérablement changé la donne. En mai dernier, une nouvelle levée de fonds valorisait déjà l'entreprise à 965 milliards de dollars. À ce niveau, le petit pourcentage détenu par Schmidt représenterait environ 9,7 milliards.
Mais certains investisseurs envisagent désormais une entrée en Bourse comprise entre 1 800 et 2 000 milliards de dollars. Dans le scénario le plus favorable, sa participation atteindrait donc les fameux 20 milliards, sous réserve que sa participation représente toujours environ 1% du capital lors de l’introduction sur le marché.
L'ancien dirigeant de Google n’a pas souhaité commenter ces informations. Il n’en est toutefois pas à son premier investissement dans l’IA, puisqu’il a également soutenu Mistral AI, Reflection AI et World Labs, notamment à travers ses structures d’investissement.
Les investisseurs ne sont pas tous prêts à payer le prix fort
Anthropic pourrait commencer à présenter ses actions aux investisseurs dès la semaine du 9 novembre avec une première cotation envisagée avant Thanksgiving, voire d’ici la fin de l’année. Rien n’est encore définitivement arrêté.
Surtout, les valorisations avancées font débat. Après des résultats trimestriels marqués par un ralentissement de la croissance, certains investisseurs privilégieraient désormais une estimation de 1 500 milliards de dollars. La participation de Schmidt vaudrait alors 15 milliards, ce qui reste une somme considérable.
Dans le scénario le plus bas de son analyse, le cabinet américain New Constructs aboutit ainsi à une valorisation de 144 milliards de dollars, très loin des montants envisagés pour l’introduction en Bourse. Pour Eric Schmidt, la bonne affaire est donc encore largement théorique.
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