Pour défendre son approche, Anthropic emprunte une comparaison au monde de la finance. Une grande banque connaît mieux ses propres risques que n'importe quel observateur extérieur, c'est pourquoi les régulateurs installent des examinateurs directement dans ses murs, afin de repérer à temps les prises de risque qui pourraient menacer le public. L'entreprise admet elle-même que le parallèle n'est pas parfait. Ce dispositif concrétise surtout l'engagement pris le 12 septembre dernier par son PDG, Dario Amodei. Ce jour-là, il appelait le secteur à ralentir le rythme auquel progressent les modèles d'IA, et faisait de ces évaluateurs intégrés la première étape de son plan. Anthropic a par ailleurs signé l'Accord de la Maison-Blanche sur la superintelligence, par lequel les entreprises s'engagent à travailler avec des auditeurs ou des évaluateurs externes indépendants, ce qui nourrit bien sûr la thèse « contrainte et forcée » de la démarche.