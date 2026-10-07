Anthropic est THE entreprise dont on parle ces derniers mois dans le secteur de l'intelligence artificielle. Pourtant, son patron Dario Amodei est loin d'être un des patrons les mieux payés de la tech !
L'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui synonyme de fonds gigantesques, dont l'unité de compte de base est le milliard de dollars. Mais si les investissements sont gigantesques, et la croissance des revenus assez remarquable, pour le moment, quelqu'un comme Dario Amodei - à la tête d'Anthropic - gagne encore sa vie de manière assez « modeste ». Même si ça ne devrait pas toujours être ainsi.
Dario Amodei a touché 18 millions de dollars l'an dernier
Vu les promesses que l'on nous fait avec l'intelligence artificielle, et même les rémunérations folles que les entreprises accordent aux stars de l'IA, on se serait attendu à ce que les patrons de ces sociétés soient au sommet. Et pourtant, Reuters nous apprend qu'un Dario Amodei n'a touché « que » 18 millions de dollars l'an dernier.
Sa rémunération s'est divisée entre la rémunération annuelle de 1,4 million d'euros, et des actions et des options dont la valeur est estimée à 16,4 millions d'euros. Sa sœur, Daniela Amodei, qui est la présidente de l'entreprise, a bénéficié des mêmes conditions salariales. Et il faut noter que ces chiffres n'ont rien d'impressionnant. La moyenne des rémunération des patrons des entreprises du S&P 500 (le cas exceptionnel d'Elon Musk mis à part) s'était en effet établi l'an dernier à 22,8 millions d'euros. Dario Amodei se situe donc dans la moyenne basse.
De nouvelles rémunérations sont prévues avec l'IPO qui arrive
Évidemment, ici ce n'est qu'un début. La rémunération « semble plutôt modeste pour une entreprise évaluée à 2 000 milliards de dollars, mais il sera intéressant de voir comment cela évoluera une fois que l'entreprise sera cotée en bourse » commente ainsi Courtney Yu, la directrice de la recherche d'Equilar, qui compile des données sur la rémunération des dirigeants.
Et en effet, Reuters précise que cette année, le conseil d'administration d'Anthropic a validé le potentiel octroi de nouvelles rémunérations, sous la forme d'actions. Des rémunérations qui ne seront débloquées que si un certain nombre de conditions sont remplies, certaines étant liées au fait que Dario Amodei reste en poste, quand d'autres le sont à la future IPO (entrée en Bourse) de la start-up IA.