Vu les promesses que l'on nous fait avec l'intelligence artificielle, et même les rémunérations folles que les entreprises accordent aux stars de l'IA, on se serait attendu à ce que les patrons de ces sociétés soient au sommet. Et pourtant, Reuters nous apprend qu'un Dario Amodei n'a touché « que » 18 millions de dollars l'an dernier.

Sa rémunération s'est divisée entre la rémunération annuelle de 1,4 million d'euros, et des actions et des options dont la valeur est estimée à 16,4 millions d'euros. Sa sœur, Daniela Amodei, qui est la présidente de l'entreprise, a bénéficié des mêmes conditions salariales. Et il faut noter que ces chiffres n'ont rien d'impressionnant. La moyenne des rémunération des patrons des entreprises du S&P 500 (le cas exceptionnel d'Elon Musk mis à part) s'était en effet établi l'an dernier à 22,8 millions d'euros. Dario Amodei se situe donc dans la moyenne basse.