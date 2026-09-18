Anthropic a aussi lancé Claude Science, un logiciel dédié à la recherche biologique, racheté la biotech Coefficient Bio pour environ 400 millions de dollars en actions, et recruté Vas Narasimhan, le patron du géant pharmaceutique Novartis, à son conseil d'administration. L'entreprise travaille déjà avec des poids lourds comme Genentech (filiale de Roche), Bristol Myers Squibb ou Novo Nordisk, à qui elle fournit ses outils d'IA. Certains de ces clients craignent néanmoins qu'Anthropic, en observant leurs données pour faire fonctionner ses modèles, ne finisse par s'inspirer indirectement de leurs propres recherches, même si l'entreprise assure garder ces informations strictement séparées les unes des autres, sans qu'aucun client n'y ait accès. Quand Isomorphic Labs, la filiale d'Alphabet (Google), vise des essais cliniques et a dû repousser cet objectif à fin 2026, Anthropic préfère rester évasif sur cette étape coûteuse et risquée. « Nous ne sommes pas en concurrence avec les entreprises qui vivent de la mise sur le marché de médicaments », tranche Eric Kauderer-Abrams. Comme pour temporiser, dans un monde où tout va définitivement trop vite.