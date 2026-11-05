On ne perd pas de temps du côté d'OpenAI, si l'on en croit des informations obtenues par Politico. D'après nos confrères américains, le top lobbyiste d'OpenAI, Chris Lehane (ancien porte-parole du vice-président Al Gore) s'active auprès d'hommes politiques. Il a ainsi envoyé un memo à une demi-douzaine de potentiels candidats et à des grands pontes du monde politique, pour discuter de cette question.

« Le candidat qui saura proposer une troisième voie convaincante, entre ceux qui laisseraient l’IA se développer sans aucune restriction et ceux qui souhaiteraient confier le contrôle de cette technologie à une élite autoproclamée, aura l’occasion de définir un nouveau contrat pour cette nouvelle ère » a-t-il ainsi défendu.