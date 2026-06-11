S'il est actuellement opérationnel pour les colis Shop2Shop (le service de Chronopost qui permet d'acheminer un paquet d'un relais à un autre, l'agent sera étendu à toute la gamme dès juillet 2026. C'est plutôt logique, dans le sens où, en cinq ans, les appels au service client ont grimpé de 32 %, portés par le e-commerce et les envois entre particuliers. Benoît Frette l'affirme, « la technologie nous permet de remettre l'humain au centre en libérant nos conseillers des requêtes répétitives ». Difficile de le contredire, même si ce n'est pas cela qui redorera le blason des sociétés de livraison de colis, pas forcément les plus appréciées par les consommateurs.