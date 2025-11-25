Le réseau d'Electra compte aujourd'hui plus de 550 stations réparties sur le territoire, pour plus de 3 000 points de charge. Cette densité permet aux agences Chronopost d'accéder à des solutions de recharge ultra-rapides à proximité immédiate de leurs sites de distribution. Les retours terrain sont positifs, les livreurs faisant état de parcours utilisateur fluide, de stations bien situées et d'un support client réactif. Exactement ce dont ont besoin les professionnels de la route.