Chronopost et Electra, son partenaire français sur la recharge ultra-rapide, renforcent leur partenariat pour verdir la livraison express. D'ici la fin de la décennie, ils espèrent porter à 43% la part des véhicules de livraison à faibles émissions.
À l'approche des fêtes de fin d'année, période critique pour la livraison de colis, Chronopost et Electra font ce mardi une annonce salutaire. Le partenariat entre le leader français de la livraison et le spécialiste de la recharge ultra-rapide, testé depuis novembre 2024, affiche des résultats probants. Plus de 300 véhicules électriques bénéficient désormais d'un accès privilégié aux bornes Electra. Un modèle qui pourrait bien inspirer toute la logistique urbaine française.
Des bornes ultra-rapides qui changent la donne pour Chronopost
Un an après le lancement des tests, le bilan dépasse les espérances des deux partenaires. Les tournées Chronopost quotidiennes réalisées avec des véhicules rechargés chez Electra ont tout simplement triplé, grimpant d'une trentaine à près de 100 livraisons par jour. Au compteur, ce sont plus de 55 000 recharges effectuées et un million de kilomètres parcourus en mode zéro émission directe de CO₂.
Le secret de cette réussite repose sur la puissance 400 kW. C'est la puissance maximale délivrée par les bornes Electra, qui permet de recharger un véhicule de livraison en 12 à 20 minutes seulement, contre deux heures sur une borne classique. Pour les livreurs, ce gain de temps se traduit concrètement par des tournées optimisées et des délais J+1 respectés.
Le réseau d'Electra compte aujourd'hui plus de 550 stations réparties sur le territoire, pour plus de 3 000 points de charge. Cette densité permet aux agences Chronopost d'accéder à des solutions de recharge ultra-rapides à proximité immédiate de leurs sites de distribution. Les retours terrain sont positifs, les livreurs faisant état de parcours utilisateur fluide, de stations bien situées et d'un support client réactif. Exactement ce dont ont besoin les professionnels de la route.
Chronopost vise les 3 188 véhicules électriques d'ici cinq ans
Désormais, la quasi-totalité des agences Chronopost s'appuie chaque jour sur les infrastructures Electra. Seuls quelques sites isolés géographiquement échappent encore au maillage. Un accord cadre national garantit d'ailleurs des tarifs maîtrisés pour l'ensemble du réseau et ses prestataires.
Chronopost travaille depuis 2005 à réduire son empreinte environnementale. Cette année, 21% de sa flotte de livraison roule déjà à l'électrique, ce qui fait 1 345 véhicules. L'ambition affichée pour 2030 est de passer à 3 188 véhicules électriques. Cette flotte porterait à 43% la part des véhicules à faibles émissions de la société de livraison.