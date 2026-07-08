Les questions posées à Gemini peuvent aller bien au-delà du simple « allume la télé ». « Quels sont les films dramatiques primés ? », « Aurai-je besoin d'un imperméable aujourd'hui ? », « Explique à mon enfant de CE2 pourquoi les volcans entrent en éruption », ou même « Comment apprendre la guitare quand on est complètement débutant ? », font partie des exemples donnés par Bouygues Telecom. Le tout sans jamais quitter le canapé. Plus de la moitié des Français ont déjà eu recours à une IA conversationnelle pour chercher une information ou obtenir des conseils. Les interfaces vocales gagnent du terrain, et les usages du grand public évoluent vers plus de naturel dans les échanges avec la technologie. L'opérateur mise sans doute là-dessus.