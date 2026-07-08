Bouygues Telecom officialise l'arrivée de Gemini, l'assistant vocal de Google, sur sa clé b.tv, à compter de ce mois-ci, avec un bouton micro dédié sur la télécommande qui permet désormais de dialoguer directement avec l'assistant de Google.
L'opérateur Bouygues Telecom ouvre une nouvelle page du livre qui le fait collaborer avec le géant Google depuis plus de dix ans. Désormais, un simple bouton micro sur la télécommande de la clé b.tv, lancée sur le marché cette année seulement, suffit pour dialoguer avec Gemini, le robot conversationnel de la firme de Mountain View, et obtenir des recommandations personnalisées. Cette intégration, déployée progressivement depuis début juillet, étoffe un peu plus les services du décodeur boosté à l'IA lancé en janvier dernier.
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Un bouton micro pour parler à l'IA de Google sur votre télé Bouygues
Pour Bouygues Telecom, l'intégration de Gemini à sa clé b.tv est assez logique, compte tenu des efforts entrepris par l'opérateur, depuis plusieurs mois, pour proposer des fonctionnalités et services boostés à l'IA à ses utilisateurs. Avec Gemini, il suffit de parler pour trouver son bonheur. L'assistant comprend les demandes formulées naturellement, qu'il s'agisse de dénicher un film ou de piloter les appareils domotiques compatibles. Les listes d'envies et les profils personnalisés viennent compléter le dispositif, pour offrir aux abonnés une expérience taillée sur mesure selon les goûts de chacun.
Sur le plan physique, un bouton dédié fait désormais son apparition sur la télécommande de la clé b.tv. Une simple pression suffit pour activer l'IA et lancer sa requête. La marque veut ainsi rendre l'interaction la plus fluide et instinctive possible, à l'image d'une conversation entre amis.
Les questions posées à Gemini peuvent aller bien au-delà du simple « allume la télé ». « Quels sont les films dramatiques primés ? », « Aurai-je besoin d'un imperméable aujourd'hui ? », « Explique à mon enfant de CE2 pourquoi les volcans entrent en éruption », ou même « Comment apprendre la guitare quand on est complètement débutant ? », font partie des exemples donnés par Bouygues Telecom. Le tout sans jamais quitter le canapé. Plus de la moitié des Français ont déjà eu recours à une IA conversationnelle pour chercher une information ou obtenir des conseils. Les interfaces vocales gagnent du terrain, et les usages du grand public évoluent vers plus de naturel dans les échanges avec la technologie. L'opérateur mise sans doute là-dessus.
Gemini, la nouvelle étape d'une longue collaboration avec Google
Les synergies entre Bouygues Telecom et Google ont débuté quand les tout premiers décodeurs compatibles ont vu le jour, en 2015. Un lien qui s'était déjà renforcé en janvier dernier, avec un décodeur b.tv repensé grâce à l'IA pour affiner la qualité d'image et améliorer l'expérience TV dans son ensemble. Bruno Duarte, le patron grand public de Bouygues Telecom, confirme la volonté de l'opérateur « d'offrir une expérience TV toujours plus intuitive et personnalisée ». Le dirigeant loue l'ambition du groupe de mettre l'intelligence artificielle du géant américain directement entre les mains de ses abonnés.
Le déploiement de Gemini sur la clé b.tv a débuté au début du mois de juillet 2026. De quoi rassurer aussi sur la solidité du projet, puisqu'avec 27,1 millions de clients mobiles et 5,4 millions de clients fixes (en attendant plus, en référence au rachat négocié de SFR), Bouygues Telecom possède un envergure qui lui permet de déployer ce type d'innovation à grande échelle, et d'en faire profiter rapidement une large partie de ses abonnés équipés de la clé b.tv.
Si vous vous posez la question, la clé b.tv de Bouygues Telecom est aujourd'hui associée à l'offre 5G box avec TV, à 34,99 euros par mois pendant 12 mois puis 44,99 euros/mois pour toute nouvelle souscription. La clé est disponible à l'achat à 29,99 euros.