Orange voulait élargir son offre sans dénaturer la marque. Six univers structurent déjà la marketplace, et on y retrouve des smartphones reconditionnés , des TV, des tablettes, des consoles, des montres connectées, des PC et aussi l'univers de la maison connectée. Plus de 1 500 références de téléphones reconditionnés y figurent, avec des rabais pouvant grimper jusqu'à 50 % face au neuf, ce qui pourrait convaincre une clientèle de plus en plus attentive à son budget. Laetitia Orsini-Sharps, directrice grand public d'Orange France, explique la marketplace permet d'offrir « davantage de choix et des prix compétitifs pour améliorer le pouvoir d'achat », tout en s'appuyant sur la confiance déjà accordée à la marque auprès des consommateurs.