Après des années à vendre uniquement des forfaits et des téléphones, Orange se dote d'une marketplace intégrée à ses sites internet. Plus de 8 000 références y sont déjà disponibles, avec l'objectif de grimper à 40 000 avant la fin de l'année.
Orange a officialisé, ce mardi 22 septembre, le lancement de sa marketplace, une grande première pour l'opérateur français. La marque historique invite désormais des vendeurs tiers, tous basés en Europe et passés au crible avant d'être admis, nous dit-elle, à rejoindre ses boutiques en ligne. Pus de 8 000 références sont déjà disponibles, des ampoules connectées aux montres Apple, en passant par des téléphones portables reconditionnés jusqu'à moitié prix. Et ce n'est qu'un début, puisque l'opérateur promet d'atteindre 40 000 produits d'ici la fin de l'année.
Un catalogue tentaculaire pour la nouvelle marketplace Orange, pensée pour le pouvoir d'achat
Orange voulait élargir son offre sans dénaturer la marque. Six univers structurent déjà la marketplace, et on y retrouve des smartphones reconditionnés, des TV, des tablettes, des consoles, des montres connectées, des PC et aussi l'univers de la maison connectée. Plus de 1 500 références de téléphones reconditionnés y figurent, avec des rabais pouvant grimper jusqu'à 50 % face au neuf, ce qui pourrait convaincre une clientèle de plus en plus attentive à son budget. Laetitia Orsini-Sharps, directrice grand public d'Orange France, explique la marketplace permet d'offrir « davantage de choix et des prix compétitifs pour améliorer le pouvoir d'achat », tout en s'appuyant sur la confiance déjà accordée à la marque auprès des consommateurs.
Dans les rayons virtuels, on retrouve aussi un onglet « Promotions et bons plans », sur lequel on croise une ampoule connectée Konyks à moins de 6 euros à côté d'un casque Marshall Monitor III à 199,99 euros, une enceinte Sonos Roam 2 ou encore des coques Samsung Galaxy Z Fold8 vendues avec jusqu'à 20 euros de remboursement. De quoi ratisser large, du petit accessoire du quotidien au produit premium, avec une montée en gamme jusqu'aux montres connectées haut de gamme comme la Galaxy Watch Ultra2.
Les fiches produits affichent les avis clients de une à cinq étoiles, et l'opérateur compte sur la transparence. On a vite pu remarquer que certains articles culminent à 5/5, quand d'autres peinent à dépasser 2/5. Cette fameuse transparence sera, à coup sûr, un argument de confiance supplémentaire pour les acheteurs hésitants, qui peuvent parfois être piégés, sur certaines plateformes, par des moyennes d'avis pas vraiment conformes à la réalité.
Des vendeurs triés sur le volet, et de vraies ambitions
D'ailleurs, pour éviter les dérives habituelles des marketplaces généralistes, Orange impose certaines règles à ses vendeurs partenaires. Ces derniers doivent obligatoirement être basés à 100 % en Europe et répondre à des critères de qualité strictement encadrés, avec un suivi régulier de leurs performances. Sur le terrain, on retrouve déjà des acteurs comme TSG Lab ou e-recycle, ce dernier spécialisé dans les smartphones reconditionnés comme l'iPhone 12 Mini ou l'iPhone 16, aux côtés d'Orange lui-même en tant que vendeur direct sur une bonne partie du catalogue.
Et pour le paiement sur cette marketplace, comment ça marche ? Le consommateur dispose de plusieurs options, comme la remise immédiate, le remboursement différé (jusqu'à 100 euros), le paiement en quatre fois dès 100 euros d'achat, ou même le financement sur 24 mois à taux zéro pour les produits les plus chers, comme les montres connectées Apple ou Samsung. Il est donc possible de lisser la facture sur des articles premium à plusieurs centaines d'euros, tout en rappelant, mentions légales obligent, qu'un crédit engage et doit être remboursé.
Cette marketplace, c'est à noter, est accessible depuis l'onglet « Tech et accessoires » de orange.fr mais aussi de sosh.fr, ou depuis les applications Orange et moi et MySosh. Pour envisager le succès, elle devra prouver sa capacité à tenir la distance face aux mastodontes bien installés, citons au hasard Amazon, Fnac, ou Cdiscount. Mais avec un catalogue appelé à quintupler d'ici la fin de l'année et une sélection de vendeurs déjà opérationnelle, Orange semble déterminé à ne pas jouer les figurants sur ce terrain.