Bouygues Telecom est le premier opérateur télécom à proposer des smartphones reconditionnés Back Market en boutique. Ce partenariat gagnant-gagnant sera visible d'ici la fin de l'année.
La licorne française du reconditionné, Back Market, dont on annonçait il y a quelques jours son intention de très vite ouvrir des boutiques physiques en France mais aussi à l'étranger, vient de prendre tout le monde à contrepied. Elle a en effet officialisé, ce jeudi 2 octobre 2025 avec Bouygues Telecom, son arrivée dans les boutiques physiques de l'opérateur. Les premiers pas de Back Market dans la distribution physique seront accompagnés de 2 000 modèles de téléphones reconditionnés, accessibles directement en magasin. On vous explique.
Comment Back Market et Bouygues Telecom veulent démocratiser le smartphone reconditionné
En choisissant Bouygues Telecom pour sa toute première incursion dans la distribution physique, Back Market frappe fort. Les usagers frileux des achats en ligne parfois anxiogènes vont peut-être céder aux sirènes de l'accompagnement humain. Les clients pourront désormais toucher, comparer et être conseillés sur leur futur smartphone reconditionné, exactement comme pour un appareil neuf. Et ce d'ici la fin de l'année 2025.
Aujourd'hui, un smartphone sur trois acheté en ligne est issu de la filière du reconditionné, contre seulement un sur vingt il y a dix ans. Cette progression spectaculaire est le signe d'une sorte de mutation des comportements d'achat. Plus de la moitié des Français intègrent désormais l'impact environnemental dans leurs décisions, et près d'un sur deux a déjà franchi le cap du reconditionné.
L'ambition de Thibaud Hug de Larauze, cofondateur et patron de Back Market, en dit long. « Grâce à la force de leur réseau de boutiques Bouygues Telecom, le reconditionné devient accessible à tous, au plus près de chez soi. C'est un pas de plus vers notre ambition qui est de faire du reconditionné le réflexe numéro un de tous les Français lorsqu'ils choisissent un équipement électronique », explique le dirigeant ce jeudi.
Un dispositif pensé pour rassurer et simplifier l'achat
Concrètement, les conseillers Bouygues Telecom deviennent aussi des ambassadeurs du reconditionné. Leur mission sera de guider les clients dans le dédale des options, expliquer les différences entre les grades esthétiques proposés par Back Market, et dénicher le modèle qui collera parfaitement au budget et aux usages de chacun.
Pour rassurer les acheteurs potentiels, le duo répond a prévu tout un arsenal de garanties qui combine le meilleur des deux mondes. Du côté de Back Market, chaque smartphone subit des contrôles qualité stricts avant d'être proposé à la vente. Les clients disposent ensuite de trente jours pour retourner gratuitement leur appareil s'ils changent d'avis, sans avoir à se justifier. La garantie commerciale d'un an vient s'ajouter aux garanties légales, et le service après-vente s'engage à traiter toute demande en seulement un jour ouvré.
Bouygues Telecom ajoute sa pierre à l'édifice, puisqu'en cas de panne, l'opérateur prête gratuitement un téléphone de remplacement le temps de la réparation, de quoi éviter la galère de se retrouver sans appareil. Le réseau dense de boutiques réparties sur tout le territoire métropolitain offre également la proximité rassurante d'un point de contact physique en cas de besoin.
Bruno Duarte, le directeur Grand Public de Bouygues Telecom, se réjouit de cette alliance : « Ce partenariat innovant permet de faciliter l'accès de nos clients à une véritable alternative, alliant prix attractifs et services complets, tout en s'inscrivant dans notre engagement fort pour un numérique plus responsable. » Orange, SFR et Free proposent également leur propre solution de reconditionné en boutique, mais en signant avec le grand nom français du secteur Back Market, Bouygues Telecom s'offre un nouveau coup de projecteur, un de plus.