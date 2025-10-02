La licorne française du reconditionné, Back Market, dont on annonçait il y a quelques jours son intention de très vite ouvrir des boutiques physiques en France mais aussi à l'étranger, vient de prendre tout le monde à contrepied. Elle a en effet officialisé, ce jeudi 2 octobre 2025 avec Bouygues Telecom, son arrivée dans les boutiques physiques de l'opérateur. Les premiers pas de Back Market dans la distribution physique seront accompagnés de 2 000 modèles de téléphones reconditionnés, accessibles directement en magasin. On vous explique.