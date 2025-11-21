L'opérateur Orange vient de dévoiler une flopée d'offres pour les fêtes avec des remises cumulables sur quatre plateformes de streaming, des promotions Black Friday ainsi qu'un forfait inédit pour protéger les enfants.
Orange a décidé de jouer la carte de la générosité pour les fêtes de fin d'année. Entre enrichissement de son bouquet TV avec Apple TV et Ligue 1+ en renfort, des promotions agressives sur les smartphones dernière génération et des solutions pour sécuriser la navigation des plus jeunes, Orange multiplie les initiatives. Le tout saupoudré de facilités de paiement pour rendre la tech accessible à tous. Voilà qui mérite bien détails et explications.
Apple TV et Ligue 1+ enrichissent l'offre Livebox Max Orange
Commençons par ce qu'Orange propose pour la Livebox Max, son offre d'internet fixe haut de gamme, qui va franchir un cap dans le divertissement. L'offre à 57,99 euros par mois (47,99 euros pendant 12 mois pour les nouveaux clients) accueille désormais deux nouveaux partenaires de poids, avec Apple TV et Ligue 1+, qui viennent s'ajouter à Netflix et Disney+. Le principe reste simple, puisque chaque plateforme bénéficie d'une remise de 5 euros par mois, qui les rend plus attractives.
Concrètement, Apple TV débarque à 9,99 euros par mois sans engagement pour les abonnés équipés d'un décodeur récent. Au programme, des séries cultes comme Severance, Ted Lasso, The Morning Show ou encore Foundation, accessibles sur tous les écrans. Les clients Livebox Max peuvent ainsi profiter du service à seulement 4,99 euros, après application de la ristourne.
Côté ballon rond, Ligue 1+ propose huit matchs en direct et un en différé chaque week-end (celui diffusé en lie par beIN SPORTS), les dix plus belles affiches de la saison et des contenus exclusifs dans les coulisses des clubs. Avec la remise, l'abonnement passe à 9,99 euros, avec engagement ou 14,99 euros sans. La cerise sur le gâteau, c'est que ces remises se cumulent sur les quatre plateformes, ce qui permet d'économiser jusqu'à 20 euros mensuellement. Derrière l'offre Freebox Ultra, l'offre Livebox Max semble s'affirmer que la deuxième plus intéressante du marché, pour ceux qui aiment les plateformes.
Orange rembourse jusqu'à cinq mois de forfait mobile pour le Black Friday
Du 20 novembre au 3 décembre, Orange sort aussi l'artillerie lourde pour son Black Friday. Les Ray-Ban Meta Gen.1, le Google Pixel 9, le Xiaomi 15T Pro et le Samsung Galaxy S25 FE s'accompagnent d'une offre alléchante : jusqu'à cinq mois de forfait voyage 180 Go 5G+ sont remboursés, ce qui nous fait des économies de 159,96 euros d'économies potentielles. Une aubaine pour les globe-trotters connectés.
Le Samsung Galaxy S25 profite, lui, d'une promotion musclée avec la version 256 Go proposée au tarif de la 128 Go, soit 499 euros après remise immédiate de 310 euros et bonus reprise de 150 euros. L'iPhone 17 pro bénéficie quant à lui de 100 euros de rabais, tandis que l'iPhone 13 reconditionné 128 Go tombe à 299 euros, au lieu de 399 euros.
L'offre Livebox+ Smart TV réserve aussi une belle surprise avec une Smart TV Samsung 55 pouces QLED à 29 euros seulement, contre 599 euros habituellement constaté sur internet. Orange mise sur des solutions de financement sans frais pour faciliter les achats, avec des mensualités à taux zéro comme l'iPhone 17 à 41 euros sur vingt-quatre mois.
L'opérateur combine sécurité domestique et protection des enfants pour les fêtes
Orange ne mise pas que sur le divertissement et les smartphones dernier cri. L'offre Orange Maison Protégée profite aussi d'une réduction substantielle de 40% durant la période promotionnelle, ce qui la fait tomber de 30 à 18 euros par mois, pour un appartement pendant un an. Pour les maisons équipées d'un détecteur de fumée, le tarif s'établit à 24 euros par mois la première année.
L'offre SaferPhone, qui rappelons-le est un forfait spécialement conçu pour protéger les enfants, n'est pas laissée sur le bord de la route. Disponible avec un mobile HONOR X5c Plus à 39 euros seulement après remboursement de 50 euros, cette solution répond aux inquiétudes légitimes des parents concernant l'exposition de leurs enfants aux dangers du web.
À partir du 4 décembre, Orange ouvrira un pop-up store immersif sur son site internet. Cette expérience sensorielle plongera les visiteurs dans l'ambiance féerique de Noël tout en leur permettant de découvrir les meilleures offres du moment et de tenter de remporter des cadeaux. Une façon originale de combiner shopping en ligne et magie des fêtes.