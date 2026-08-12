Un ventilateur, de la pâte thermique, est-ce le nécessaire pour charger sa montre Samsung à une vitesse convenable ? Les dernières nées du géant sud-coréen seraient victimes de surchauffe, ce qui affecterait la vitesse de charge.
Depuis le lancement de la Galaxy Watch 9 et de la Galaxy Watch Ultra 2, plusieurs propriétaires font état de vitesses de charge nettement inférieures à ce que Samsung indique officiellement. Les témoignages se multiplient sur Reddit et sur les forums officiels de la marque, les montres connectées de Samsung auraient-elles un souci ?
Des écarts importants avec les chiffres officiels
Samsung annonce un temps de charge complet de 80 minutes pour le modèle 40 mm de la Watch 9, et de 90 minutes pour le modèle 44 mm ainsi que pour la Watch Ultra 2. Dans les faits, certains utilisateurs rapportent des durées bien différentes.
Un propriétaire du modèle 40 mm indique avoir attendu plus de deux heures pour atteindre les 100 %, tandis qu’un utilisateur de la Watch Ultra 2 signale un cycle de charge de quatre heures dans des conditions ambiantes normales.
Des montres bridées pour éviter la surchauffe ?
D’après les observations remontées par les utilisateurs concernés, le principal facteur explicatif serait un bridage thermique particulièrement agressif. En effet, afin d’éviter la surchauffe des montres, Samsung réduirait la puissance de charge.
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La montre abaisserait régulièrement sa puissance de charge, passant de 5,5 W à 3,5 W, voire moins, à mesure que la température monte pendant le processus de charge. Ce qui ralentit considérablement la vitesse de recharge des appareils.
Pour contourner ce problème, des solutions « ingénieuses »
Face à cette situation, certains utilisateurs ont mis en place des solutions de fortune. L’un d’eux a orienté un ventilateur de bureau directement vers la montre pendant la charge, ce qui lui a permis de réduire sensiblement le temps nécessaire.
Un autre est allé plus loin, en appliquant de la pâte thermique entre le chargeur et une surface métallique posée sur de la glace, dans le but de maintenir la puissance de charge maximale.
Des montres difficilement compatibles avec les anciens chargeurs
Les difficultés ne se limiteraient pas à la gestion de la température. Plusieurs signalements publiés sur le forum communautaire américain de Samsung indiquent que la compatibilité avec les chargeurs de la Galaxy Watch 8 et avec des socles de charge tiers semble compromise.
Des utilisateurs rapportent que leurs montres affichent des alertes de « charge lente » ou refusent carrément certaines sources d’alimentation. Fait notable : certains ont constaté que l’utilisation d’un chargeur de Galaxy Watch 6 donnait de meilleurs résultats que le câble fourni avec la Watch 9, ce qui pourrait indiquer un problème de reconnaissance au niveau du firmware.
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