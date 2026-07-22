Mais le vrai terrain de jeu de cette Watch 9, c’est la nuit. Cinq indicateurs (fréquence cardiaque, VFC, température, SpO2, fréquence respiratoire) sont désormais suivis en continu pendant le sommeil pour nourrir un « score de cœur », calculé sur sept jours d’activité et de repos et croisé à la charge vasculaire et à l’IMC. En journée, la « charge cardio » évalue effort et récupération en temps réel, tandis qu’un indice fitness agrège VO2 max, fréquence cardiaque et nombre de pas en cinq critères, avec un plan d’entraînement personnalisé coélaboré avec iFit. Samsung ajoute une protection auditive qui mesure les niveaux sonores ambiants et alerte en cas d’exposition répétée, et glisse Gemini à portée de poignet : un simple lever du bras vers la bouche permet de lancer la conversation, plutôt que d’appuyer sur un bouton ou d’appeler Gemini en pleine rue. Beaucoup de promesses logicielles, donc, pour un châssis qui, lui, ne change presque pas.