Selon les informations publiées sur Weibo par Ice Universe, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait atteindre une luminosité maximale de 5 000 nits. Ce niveau représenterait une progression nette face à la première Galaxy Watch Ultra, dont l’écran culminait à 3 000 nits. Si cette donnée se confirme, Samsung proposerait donc une dalle environ 66 % plus lumineuse que celle de son précédent modèle Ultra.

Le type exact de dalle ne serait pas encore confirmé. Nos confrères de SamMobile estiment toutefois qu’un écran OLED reste l’hypothèse la plus probable, même si la possibilité d’une technologie Micro LED n’est pas totalement écartée dans la fuite. Les caractéristiques principales ne devraient, elles, pas évoluer. La montre conserverait un écran de 1,5 pouce, une définition de 480 x 480 pixels et une densité de 327 pixels par pouce.

Le géant coréen pourrait aussi s’appuyer sur la technologie OCF, pour « on-cell film », présentée par Samsung Display lors du MWC 2025. Rien n’est encore confirmé à ce stade, mais l’idée serait surtout d’améliorer la lisibilité sans changer le format de la montre. Concrètement, cela pourrait se ressentir davantage en extérieur, quand le soleil ou les reflets rendent l’écran plus difficile à lire.