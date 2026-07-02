La prochaine montre Ultra de Samsung commence à se dessiner à travers une série de fuites. Après l’autonomie et le design, c’est désormais l’écran qui pourrait marquer une vraie différence avec la première génération.
Samsung n’a pas encore levé le voile sur sa prochaine montre connectée haut de gamme, mais les rumeurs commencent déjà à dessiner ses contours. Et parmi les points qui attirent l’attention, il y a l’écran. D’après le leaker Ice Universe, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait miser sur une luminosité nettement revue à la hausse. Un point qui peut sembler secondaire, mais qui fait toute la différence quand on consulte ses données en plein soleil, en pleine séance de sport ou simplement en extérieur. L’idée serait donc simple : offrir un affichage plus lisible au quotidien sans pour autant changer le format de la montre.
Galaxy Watch Ultra 2 : un écran jusqu’à 5 000 nits pour une lisibilité maximale en extérieur
Selon les informations publiées sur Weibo par Ice Universe, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait atteindre une luminosité maximale de 5 000 nits. Ce niveau représenterait une progression nette face à la première Galaxy Watch Ultra, dont l’écran culminait à 3 000 nits. Si cette donnée se confirme, Samsung proposerait donc une dalle environ 66 % plus lumineuse que celle de son précédent modèle Ultra.
Le type exact de dalle ne serait pas encore confirmé. Nos confrères de SamMobile estiment toutefois qu’un écran OLED reste l’hypothèse la plus probable, même si la possibilité d’une technologie Micro LED n’est pas totalement écartée dans la fuite. Les caractéristiques principales ne devraient, elles, pas évoluer. La montre conserverait un écran de 1,5 pouce, une définition de 480 x 480 pixels et une densité de 327 pixels par pouce.
Le géant coréen pourrait aussi s’appuyer sur la technologie OCF, pour « on-cell film », présentée par Samsung Display lors du MWC 2025. Rien n’est encore confirmé à ce stade, mais l’idée serait surtout d’améliorer la lisibilité sans changer le format de la montre. Concrètement, cela pourrait se ressentir davantage en extérieur, quand le soleil ou les reflets rendent l’écran plus difficile à lire.
Une montre plus résistante, plus puissante et mieux équipée
L’écran ne serait pas le seul élément revu sur cette nouvelle génération. Ice Universe évoque aussi une certification IP69K pour la Galaxy Watch Ultra 2, là où la première Galaxy Watch Ultra disposait d’une certification IP68. Ce niveau de protection indiquerait une résistance complète à la poussière, ainsi qu’une meilleure protection face aux jets d’eau à haute pression et à haute température, à courte distance.
La montre pourrait bénéficier est de la puce Snapdragon Wear Elite de Qualcomm en remplacement de la solution Exynos utilisée jusqu’ici. Côté logiciel, elle devrait fonctionner sous One UI 9 Watch, basé sur Wear OS 7. La batterie ferait elle aussi partie des grands changements attendus avec une capacité annoncée autour de 800 mAh, contre 590 mAh sur la Galaxy Watch Ultra actuelle.
Ces éléments rejoignent d’autres fuites déjà évoquées autour du produit. La Galaxy Watch Ultra 2 pourrait adopter un design légèrement revu, avec des tranches plus carrées, des bordures plus fines et un bouton latéral orange moins marqué qu’auparavant. Plusieurs bracelets officiels seraient également prévus par Samsung pour accompagner son lancement.