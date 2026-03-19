Avant d'être déployé, Maia a suivi le processus éthique appliqué à tous les projets IA d'Orange depuis 2021. Cela comprend une concertation avec les partenaires sociaux, et un cadre clair : l'outil est là pour améliorer le métier, pas pour supprimer des postes. Nous nous posons deux dernières questions. Maia pourrait-il, à terme, réduire la durée de formation des nouveaux conseillers ? C'est bien possible. Et l'outil pourra-t-il être étendu à de l'assistance non pas commerciale mais aussi technique ? C'est prévu, et même « dans les prochains mois », nous confirme l'opérateur.