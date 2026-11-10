L'opérateur rappelle en outre qu'il ne demandera jamais vos coordonnées bancaires par e-mail ou par SMS. Si un tel message arrive, on ne clique sur aucun lien, et on le supprime. Une fusion pourrait bien offrir un prétexte commode aux arnaqueurs, d'autant plus que Free a déjà été victime d'une cyberattaque, il y a deux ans, avec récupération d'un grand nombre d'informations. Les abonnés qui veulent en savoir plus sur l'usage de leurs données, ou exercer leurs droits, sont renvoyés vers les politiques de confidentialité de Free.