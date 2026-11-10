Free Mobile fusionnera avec Free le 1er décembre 2026. L'opérateur l'annonce à ses abonnés mobiles dans leurs factures et promet que les forfaits et tarifs ne changeront pas. Leurs données personnelles, en revanche, seront transférées.
La fusion entre Free Mobile et Free s'annonce sans tambour ni trompette, au détour d'un encadré apparu sur les dernières factures mobiles de l'opérateur. Repérée par Univers Freebox, la nouvelle marque symboliquement la fin d'une ère, puisque la société qui avait largement bousculé le marché mobile à son lancement il y a quatorze ans maintenant deviendra, dès le 1er décembre, une entité juridique à part entière. Pour les 15,8 millions d'abonnés concernés, rien ne change au quotidien, à une nuance près, qui touche à leurs données.
Free Mobile disparaît le 1er décembre et Free prévient ses 15,8 millions d’abonnés
Jusqu'ici, l'opérateur de Xavier Niel reposait sur deux sociétés distinctes, avec Free pour le fixe et ses Freebox, et Free Mobile pour le mobile, par définition. Mais à compter du 1er décembre 2026, elles n'en feront plus qu'une, officiellement pour simplifier la gestion des services. Sur le papier, c'est l'organisation juridique de l'opérateur qui évolue. Pour les utilisateurs, le changement devrait rester relativement invisible.
On pourrait même dire qu'il coïncide avec une autre fusion, survenue en début d'année, celle de ses applications Freebox Connect et Free. Les abonnés peuvent, depuis plusieurs mois, accéder aussi bien aux services Freebox que Free Mobile depuis la même interface mobile, l'appli Free.
Free l'écrit noir sur blanc sur les dernières factures mobiles. « Vous n'avez rien à faire », tout se fait automatiquement. Les forfaits, tarifs, services et conditions du contrat restent les mêmes. Même chose pour les clients qui ont souscrit un contrat de location avec option d'achat Free Flex, qui conservent leur contrat tel quel. Les moyens de paiement déjà enregistrés continueront aussi de fonctionner normalement. Voilà qui est rassurant.
Avec la fusion Free Mobile, gare aux faux messages
Le changement le plus concret, c'est en fait celui des données personnelles des abonnés, qui seront transférées de Free Mobile vers Free. L'identité, les coordonnées, les informations de facturation ou encore l'historique de consommation font partie du voyage. Ce transfert repose sur « l'intérêt légitime » des deux sociétés à assurer la continuité des services. Free promet évidemment de respecter ses engagements en matière de confidentialité et de sécurité.
L'opérateur rappelle en outre qu'il ne demandera jamais vos coordonnées bancaires par e-mail ou par SMS. Si un tel message arrive, on ne clique sur aucun lien, et on le supprime. Une fusion pourrait bien offrir un prétexte commode aux arnaqueurs, d'autant plus que Free a déjà été victime d'une cyberattaque, il y a deux ans, avec récupération d'un grand nombre d'informations. Les abonnés qui veulent en savoir plus sur l'usage de leurs données, ou exercer leurs droits, sont renvoyés vers les politiques de confidentialité de Free.