Le Player TV Freebox relié en filaire à sa Freebox fonctionnait bien. Si l'on regarde attentivement l'outil Downdetector, une autre application est tombée en panne au même moment : TikTok, mais avec dix fois moins de signalements. Le réseau social chinois, dans le viseur de ceux qui pourraient être « coupés » en cas de nouvelles émeutes en France, fonctionnait de nouveau normalement, en même temps que le retour de l'application Free TV.