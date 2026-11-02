L’application Free TV est tombée en panne autour de 21 h 30 ce lundi. Sur smartphone, PC et téléviseur connecté, les abonnés Free se heurtaient à des codes d’erreur. Au même moment, TikTok ne fonctionnait plus également.
Ce lundi 2 novembre, l'application Free TV est tombée en panne un peu après le début des programmes en prime time, sur téléphone, sur ordinateur comme sur téléviseur connecté. L'incident semble avoir duré un peu plus d'une demi-heure. Chaque écran affichait son propre code d’erreur. Seule la télévision du Player Freebox fonctionnait encore, un indice précieux sur l’origine du problème. Les signalements se sont multipliés, tout comme pour l'application TikTok, tombée au même moment pour certains utilisateurs, et revenue quasiment en même temps.
Panne Free TV : à chaque écran son message d'erreur
Sur téléphone, l'application Free TV s'arrêtait sur un laconique « Erreur Dash #1019 » pour notre part, avec un message qui suggérait de réessayer « dans quelques instants ». Ailleurs, c'est surtout du « pipeline_load_error #1020 » qui s'affichait, notamment sur des téléviseurs, quand d'autres héritaient d'une « erreur réseau #1005 ». Une abonnée a raconté que sa TV « a fonctionné 5 min » avant de lâcher. Une autre a assuré que rien ne fonctionnait, ni en Wi-Fi ni en 5G.
Sur ordinateur, l'avertissement était plus déroutant. Sur le coup, Free TV soupçonnait un bloqueur de publicité, un anti-malware ou « une configuration réseau spécifique », et priait l'internaute de vérifier ses paramètres. Sauf qu'on préfère vous prévenir : le problème ne venait pas de vous. Il était inutile, donc, de débrancher son antivirus, de réinstaller son navigateur ou que sais-je.
TikTok était aussi en panne en même temps
Le réseau ne semblait pas en cause. Sur free-reseau.fr, site indépendant qui surveille les équipements de Free, aucune alerte d'ampleur n'est apparue ce soir. Surtout, l'application flanchait aussi en 5G, loin de toute box. C'est bien donc Free TV qui a coincé.
Le Player TV Freebox relié en filaire à sa Freebox fonctionnait bien. Si l'on regarde attentivement l'outil Downdetector, une autre application est tombée en panne au même moment : TikTok, mais avec dix fois moins de signalements. Le réseau social chinois, dans le viseur de ceux qui pourraient être « coupés » en cas de nouvelles émeutes en France, fonctionnait de nouveau normalement, en même temps que le retour de l'application Free TV.
Ce n'est peut-être et probablement qu'une coïncidence, mais le timing prête à sourire. Toujours est-il qu'au moment où nous publions ces lignes, tout fonctionne de nouveau normalement, pour Free TV comme pour TikTok.