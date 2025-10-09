L’entreprise de Xavier Niel a fini par communiquer dans l’après-midi sur X (ex-Twitter). "Suite à des soucis d’encodage, quelques chaînes ont été impactées. Nos équipes ont effectué des modifications et le service TV est pleinement fonctionnel", indiquent les services techniques de l'opérateur, une information confirmée par son service de presse. Le problème, limité à la télévision, n’a heureusement pas affecté la connexion Internet et ne serait visiblement pas lié à la dernière mise à jour de la Freebox. Une panne express, donc, mais suffisante pour troubler la pause déjeuner de nombreux abonnés.