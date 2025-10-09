Décidément, ce n’était pas la journée des télécoms dans l'Hexagone. Après la coupure tragique du réseau Orange ce matin dans le centre de Paris, Free a connu à son tour une panne sur ses services TV. Tout est depuis rentré dans l’ordre.
Ce jeudi 9 octobre, en fin de matinée, les abonnés Freebox ont vu leur télé se figer. Image bloquée, diffusion hachurée, chaînes inaccessibles… Les signalements se sont répandus comme une traînée de poudre sur DownDetector et Zone ADSL, dépassant le millier en quelques dizaines minutes pour atteindre un pic vers 13h. Un bug d’envergure nationale qui a touché le service Oqee TV dans de nombreuses grandes villes, de Paris à Marseille en passant par Lyon et Toulouse.
Free évoque un "souci d’encodage"
L’entreprise de Xavier Niel a fini par communiquer dans l’après-midi sur X (ex-Twitter). "Suite à des soucis d’encodage, quelques chaînes ont été impactées. Nos équipes ont effectué des modifications et le service TV est pleinement fonctionnel", indiquent les services techniques de l'opérateur, une information confirmée par son service de presse. Le problème, limité à la télévision, n’a heureusement pas affecté la connexion Internet et ne serait visiblement pas lié à la dernière mise à jour de la Freebox. Une panne express, donc, mais suffisante pour troubler la pause déjeuner de nombreux abonnés.