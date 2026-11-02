Dans un court message, Canal+ expliquait vendredi que l’accès aux programmes de son application était perturbé sur « certains modèles de Smart TV », sans préciser lesquels. Les équipes assuraient alors travailler œuvrer à la rétablissement du service. En attendant, la chaîne conseillait de vider le cache de l’application. Le cache, on rappelle que ce sont des fichiers temporaires que l’appli garde en mémoire sur l'appareil pour se lancer plus vite, et qui peuvent parfois provoquer des bugs. Encore faut-il que le téléviseur propose cette option dans ses réglages, ce qui n’est pas le cas de tous.