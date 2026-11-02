Depuis fin octobre, l’application Canal+ affiche le message « Une erreur technique est survenue » sur certaines Smart TV. Après plusieurs jours de panne, Canal+ recommande désormais de réinstaller l’application, une solution qu’un abonné avait déjà trouvée.
Canal+ a reconnu, le 30 octobre, un incident qui bloque l’accès aux programmes de son application sur certains modèles de Smart TV. La première consigne, vider le cache, n’a pas suffi à plusieurs abonnés, qui l’ont fait savoir sur le forum d’assistance de la chaîne cryptée. Ce lundi 2 novembre, Canal+ a enfin communiqué une solution certes plus radicale, mais déjà testée avec succès par un utilisateur quelques jours plus tôt.
Vider le cache de l'appli Canal+, un remède placebo
Dans un court message, Canal+ expliquait vendredi que l’accès aux programmes de son application était perturbé sur « certains modèles de Smart TV », sans préciser lesquels. Les équipes assuraient alors travailler œuvrer à la rétablissement du service. En attendant, la chaîne conseillait de vider le cache de l’application. Le cache, on rappelle que ce sont des fichiers temporaires que l’appli garde en mémoire sur l'appareil pour se lancer plus vite, et qui peuvent parfois provoquer des bugs. Encore faut-il que le téléviseur propose cette option dans ses réglages, ce qui n’est pas le cas de tous.
Sur le forum d'assistance de Canal+, des possesseurs de TV Samsung et Hisense ont vidé leur cache, sans effet. L'un d'eux a même passé 35 minutes avec un technicien, en vain. Selon un témoignage, Canal+ restait bien accessible sur iPhone et iPad, une maigre consolation. Et surtout, la panne semble plus ancienne que l'annonce, car ce même message la fait remonter au lundi 26 octobre, et un utilisateur de TV LG parle de plus d'une semaine.
Réinstaller l'application Canal+, la solution officialisée
Le déblocage disons officiel est arrivé ce lundi 2 novembre. Canal+ a complété son message en disant que réinstaller l'application suffit à résoudre l'anomalie, ce qu'un membre de l'équipe a confirmé dans la foulée. La manipulation n'avait pourtant rien d'un secret, car deux jours avant l'officialisation, un abonné expliquait sur le forum avoir supprimé l'appli puis l'avoir réinstallée, et tout fonctionnait de nouveau.
Le fil, déjà consulté quelque 1 400 fois, garde une tonalité un peu amère, car faute de nouvelles entre le 30 octobre et le 2 novembre, plusieurs abonnés ont rappelé, message après message, le prix de leur formule. L'un d'eux demande d'ailleurs un remboursement au prorata des jours sans service. Un autre, qui paie l'option Rugby+, se désole d'avoir manqué les matchs du week-end. Le service client lui aurait parlé d'un potentiel dédommagement. Rien ne vous empêche donc de tenter votre chance auprès du service client.