Ce jeudi, des abonnés Canal+ voient s'afficher sur leur écran un message d'erreur, au moment d'allumer leur décodeur. L'incident est résolu, et il nécessite une petite manipulation.
Des abonnés Canal+ titulaires d'un décodeur découvrent aujourd'hui le message d'erreur « Erreur Technique », à la place de leurs programmes. L'opérateur a confirmé l'incident dès 11h07, ce jeudi 5 mars, avant de rapidement le corriger, comme il l'a annoncé sur son forum officiel. Quelques heures ont donc suffi pour rétablir la situation, avec une solution à portée de main pour les retardataires.
Incident résolu chez Canal+, voici comment rétablir vos programmes en deux minutes
Le message « Erreur Technique » apparaît au démarrage des décodeurs, sans crier gare. Canal+ a reconnu le problème sans détour, présenté ses excuses et tenu ses abonnés informés en temps réel sur son espace communautaire, ce qui est toujours appréciable.
À peine quatre heures après la première annonce, les équipes ont assuré les abonnés de la résolution du souci.
Si l'écran d'erreur persiste malgré la résolution annoncée, Canal+ recommande d'éteindre le décodeur via l'interrupteur situé à l'arrière, pour le rallumer. Un abonné équipé d'un décodeur G9 a confirmé sur le forum avoir retrouvé ses chaînes après le redémarrage.