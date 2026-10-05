Canal+ applique ce mardi 6 octobre son nouveau plan de service, avec des chaînes comme Red Bull TV et After Foot TV qui rejoignent la grille, mais uniquement en streaming, tandis que d'autres changent de numéro ou de mode de diffusion.
Le plan de service de Canal+, qui est en fait la mise à jour de la grille de chaînes du diffuseur, entre en vigueur ce mardi 6 octobre 2026, avec Red Bull TV et After Foot TV en têtes d'affiche. Les deux nouvelles venues se méritent, peut-on dire, puisque figurez-vous qu'elles ne seront visibles qu'en streaming, sur téléphone, sur un téléviseur connecté ou sur une box compatible, et non sur un décodeur Canal+. Le reste du programme mêle une célèbre radio qui s'efface, une chaîne allemande qui se replie sur le satellite, trois canaux qui permutent et un gain d'image chez SFR. On vous explique tout !
Deux nouvelles chaînes sur Canal+, mais seulement en streaming
Le tout nouveau plan de service de Canal, communiqué il y a quelques heures sur l'espace communautaire de Canal+ Assistance, installe Red Bull TV aux numéros 77 et 107. La chaîne de la marque aux taureaux rouges, associée aux sports extrêmes, à la Formule 1 et aux disciplines de glisse, sera diffusée en HD, en version française et en stéréo. Il faudra en revanche se contenter du direct, puisqu'aucun replay n'est proposé au lancement.
Juste à côté, aux canaux 78 et 108, la chaîne After Foot TV vise évidemment les fans de football. La chaîne est la déclinaison télévisée de L'After Foot, l'émission phare de RMC consacrée au ballon rond. La fiche technique est identique à celle de Red Bull TV, à savoir de la HD, la VF stéréo et pas de replay au lancement. Et pas de RMC Sport non plus.
Concernant les accès, les deux chaînes sont réservées à l'OTT, c'est-à-dire au streaming via Internet. Elles ne sont pas disponibles sur les décodeurs Canal+. Selon la liste établie par le groupe au 6 octobre, il faudra passer par un téléphone portable, un iPhone, un iPad, une Apple TV ou un Vision Pro, une TV Android, une tablette, une console, une TV connectée, l'application web ou un navigateur. Les box internet Freebox Pop, SFR Connect et Bbox font partie du lot, tout comme les équipements Orange et SFR. Un abonné équipé d'un décodeur Canal+ devra donc se tourner vers un autre appareil compatible ce qui, en 2026, ne devrait pas trop poser de problème en théorie.
Départs et renumérotations, Canal+ remanie sa grille
Poursuivons avec le plan de service et dirigeons-nous cette fois vers le rang des départs. Une radio s'en va et une chaîne réduit la voilure. Dans le détail, Mouv', la radio du groupe Radio France, perd sa place au canal 606 en réception satellite. La station a cessé sa diffusion hertzienne le 31 août pour se recentrer sur le numérique. 3 SAT, chaîne étrangère allemande, disparaît de l'OTT mais reste disponible par satellite, au canal 444.
Les fidèles de Cheval TV, d'Equidia et de Sport en France devront faire un petit de gym des doigts et revoir leurs réflexes de zapping. Cheval TV passe du 76 au 74, Equidia du 74 au 75, et Sport en France glisse du 75 au 76. Chez SFR, les détenteurs des décodeurs 7 et 8 profiteront de leur côté de Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Grand Écran en qualité HD+.
En satellite, la mise à jour s'effectue dès 3 heures du matin, au réveil du décodeur, pendant sa maintenance nocturne. Ailleurs, les opérations démarreront vers 10 heures. Les changements apparaîtront à l'entrée dans l'univers Canal+ en ADSL et en fibre, au démarrage du décodeur en OTT, et immédiatement sur l'application Canal+. Si la grille reste figée, une mémorisation des chaînes (chemin Menu > Paramètres > Recherche des chaînes > Recherche rapide) suffit en satellite. En ADSL ou en fibre, il faut faire un reset du décodeur puis rouvrir l'univers ou l'application Canal+. En TNT ou en OTT, un reset suffit. Sur l'application, il faut la relancer ou se déconnecter puis se reconnecter.