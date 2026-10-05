Le plan de service de Canal+, qui est en fait la mise à jour de la grille de chaînes du diffuseur, entre en vigueur ce mardi 6 octobre 2026, avec Red Bull TV et After Foot TV en têtes d'affiche. Les deux nouvelles venues se méritent, peut-on dire, puisque figurez-vous qu'elles ne seront visibles qu'en streaming, sur téléphone, sur un téléviseur connecté ou sur une box compatible, et non sur un décodeur Canal+. Le reste du programme mêle une célèbre radio qui s'efface, une chaîne allemande qui se replie sur le satellite, trois canaux qui permutent et un gain d'image chez SFR. On vous explique tout !