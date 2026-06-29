Canal+ a publié la liste des contenus qui seront diffusés en UHD et HDR10 au mois de juillet. Au menu, on retrouve des films, séries inédites et du sport, avec des formats qui vont de la 4K simple au HDR10.
L'été 2026 confirme le certain appétit de Canal+ pour la qualité d'image. Le mois de juillet sera fourni en contenus diffusés en UHD (on parle quasiment de 4K, avec une image ultra-détaillée) et en HDR10, un format qui enrichit les couleurs et les contrastes à l'écran. Des films, séries et du sport sont au programme pour les abonnés, et quelques titres en replay s'offrent même le Dolby Atmos, le pendant sonore du HDR. Avant de parcourir les programmes, vous allez voir que ces acronymes ne désignent pas tous la même chose.
UHD, HDR10, SDR… les trois sigles qui font toute la différence sur votre téléviseur, et le choix de Canal+
Derrière ce qu'on appelle l'UHD (Ultra High Definition) se cache une résolution de 3 840 × 2 160 pixels, soit quatre fois celle de la Full HD. L'image est plus nette, plus détaillée, et la différence saute aux yeux sur un grand écran. On l'appelle souvent aussi la 4K, avec une considération un poil plus marketing, puisque les deux termes ne sont pas, techniquement, tout à fait identiques.
L'HDR, lui, n'a rien à voir avec la résolution, car il joue sur la richesse des couleurs et l'amplitude des contrastes. Les noirs descendent plus bas, les zones lumineuses respirent davantage, et l'image gagne en profondeur. Canal+ a opté pour le HDR10, le standard ouvert le plus universel.
Chose à savoir, tous les contenus UHD ne sont pas en HDR, certains restent en SDR, sans cet enrichissement colorimétrique. Le Dolby Atmos, lui, en est l'équivalent côté son, car présent sur une sélection de titres en replay, il offre une immersion audio qui complète l'expérience visuelle. Canal+ avait d'ailleurs déjà intégré le Dolby Vision à son catalogue dès mars 2025 pour ses contenus à la demande.
Canal+ en juillet 2026, les contenus 4K HDR10 à mettre dans son agenda
Concernant les films que va proposer Canal+, les sorties en UHD HDR10 s'enchaîneront tout au long du mois du de juillet. Il y aura Anaconda le 3 juillet, Conjuring : L'Heure du Jugement le 4, L'Agent Secret le 7, Gabby et la Maison Magique — Le Film le 12, puis Souviens-toi... L'Été Dernier et Black Phone 2 tous les deux le 18. Et pour les fans de F1, le Grand Prix d'Angleterre, sur le mythique circuit de Silverstone, du 5 juillet prochain, sera également diffusé en HDR10.
Du côté des séries, Miniature Wife va rythmer les mercredis des abonnés, avec ses huit épisodes, tous en HDR10. Prisoner et BRI Saison 2 complètent le tableau semaine après semaine, tandis que La Ville Nous Appartient reprend le fil de sa saison le 6 juillet, elle aussi en HDR10. Un mois généreux, qui montre que Canal+ mise clairement sur la qualité d'image pour ses contenus premium. Comme en juin, où la chaîne avait déjà dévoilé un programme UHD particulièrement fourni. La liste complète est disponible sur le site Assistance de la chaîne cryptée.