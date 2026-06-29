L'été 2026 confirme le certain appétit de Canal+ pour la qualité d'image. Le mois de juillet sera fourni en contenus diffusés en UHD (on parle quasiment de 4K, avec une image ultra-détaillée) et en HDR10, un format qui enrichit les couleurs et les contrastes à l'écran. Des films, séries et du sport sont au programme pour les abonnés, et quelques titres en replay s'offrent même le Dolby Atmos, le pendant sonore du HDR. Avant de parcourir les programmes, vous allez voir que ces acronymes ne désignent pas tous la même chose.