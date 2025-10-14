Canal+ est ce mardi après-midi victime d'un incident qui empêche ses abonnés d'accéder à ses chaînes en direct ainsi qu'au replay.
Écran noir ou presque, pour Canal+. Ce mardi 14 octobre 2025, la chaîne subit un incident qui prive ses nombreux abonnés de ses services. L'application ne propose plus que l'unique chaîne Canal+, que ce soit sur les box ou sur la version Web et mobile. Le replay n'est également plus accessible.
Canal+, en panne, confirme la panne et travaille à sa résolution
Les témoignages de panne des services Canal+ sont nombreux. « Impossible d'accéder au service, ni sur ma TV, ni sur mon téléphone », témoigne notamment Magali. « myCanal indisponible, avec "connexion internet interrompue" », constate Alice.
De son côté, Maina confirme ce que nous expliquions plus haut. « Je suis sur mon ordi et lorsque j’essaye d’aller sur myCanal, je ne peux regarder que le direct et je ne peux donc pas voir les films et séries disponibles », écrit-elle.
Canal+ a communiqué sur l'incident à 16h56 très exactement, confirmant le problème de l'écran noir rencontré sur les programmes en direct et en replay. « Nos équipes sont mobilisées pour résoudre cette anomalie dans les plus brefs délais. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée », ajoute la chaîne.