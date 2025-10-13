Parmi les nouveautés de Canal+, on commence par la chaîne Mieux, nouvelle venue du groupe France Télévisions qui trouve sa place au canal 128. Orientée découverte, la chaîne adopte un positionnement lifestyle avec son accroche « le média qui prend soin de vous ». En mettant à l'honneur la santé, le bien-être et le développement personnel, la chaîne comble un vide dans le paysage Canal+ jusqu'ici davantage tourné vers le sport et le cinéma. Accessible depuis l'application Canal+, l'ADSL, la fibre et les décodeurs OTT, elle devrait séduire un public en quête de contenus apaisants.