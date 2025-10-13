Canal+ bouleverse sa grille ce lundi avec l'arrivée de nouvelles chaînes thématiques, et d'une vingtaine d'autres chaînes internationales dans ses fameux pass.
La télécommande va chauffer chez les abonnés Canal+. La chaîne cryptée déploie ce lundi 13 octobre son plan de service mensuel, avec l'ambition d'élargir son spectre éditorial. Deux chaînes gratuites font leur apparition dans le bouquet de base, vingt chaînes internationales enrichissent les offres optionnelles à destination des communautés africaines et maghrébines, et plusieurs canaux changent de numérotation. Un remaniement significatif, si vous nous pardonnez le jeu de mots.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Canal+ accueille une chaîne bien-être et une chaîne équestre
Parmi les nouveautés de Canal+, on commence par la chaîne Mieux, nouvelle venue du groupe France Télévisions qui trouve sa place au canal 128. Orientée découverte, la chaîne adopte un positionnement lifestyle avec son accroche « le média qui prend soin de vous ». En mettant à l'honneur la santé, le bien-être et le développement personnel, la chaîne comble un vide dans le paysage Canal+ jusqu'ici davantage tourné vers le sport et le cinéma. Accessible depuis l'application Canal+, l'ADSL, la fibre et les décodeurs OTT, elle devrait séduire un public en quête de contenus apaisants.
L'autre nouveauté s'adresse à une communauté beaucoup plus ciblée. Cheval TV débarque au canal 76 et revendique son statut de « seule chaîne des sports équestres ». Un créneau de niche, certes, mais qui manquait cruellement aux passionnés. Compétitions internationales, reportages sur les haras, conseils d'entraînement, voilà les ingrédients de la programmation qui devrait ravir les cavaliers comme les amateurs. Elle est disponible sur les mêmes supports que Mieux.
Ces arrivées provoquent un effet domino dans la numérotation. RMC Découverte glisse donc du canal 128 au 129. Golf+ recule au 72, AutoMoto au 73, Equidia au 74 et Sport en France au 75. Un réagencement qui peut dérouter mais qui, on le comprend, était nécessaire.
L'international en force avec deux bouquets XXL
Canal+ muscle son offre destinée aux curieux de l'Afrique et du Maghreb. Le Pass Afrique, formule optionnelle, passe d'une à huit chaînes. A+, Nollywood TV et sa déclinaison Epic, Sunu Yeuf, Pulaagu, Mandeka et Makobe TV rejoignent Novelas TV. Ces chaînes couvrent un spectre culturel plutôt large, allant du cinéma nigérian aux séries en passant par l'information. Toutes diffusent en HD avec un son stéréo, mais sans sous-titres. Un corner replay permet aussi de rattraper les programmes manqués depuis l'interface Canal+.
Le Pass Maghreb, lui, accueille carrément douze chaînes supplémentaires. 2M Monde, les deux Echorouk (News et TV), Nessma TV, Samira TV, El Hiwar Ettounsi, SkyNews Arabia, les chaînes MBC et la trilogie Rotana composent ce bouquet généreux. Avec du divertissement, de l'information, de la jeunesse et du cinéma, l'éventail couvre tous les besoins de l'audience arabophone. La qualité HD est également au rendez-vous, avec du son en version originale, même si contrairement au Pass Afrique, aucun contenu ne sera proposé en différé (replay).
Ces deux offres optionnelles ont pour but de fidéliser des communautés aujourd'hui sous-représentées dans l'offre traditionnelle française. Du côté des modifications éditoriales, CStar Hit France change de nom et devient Europe2 Pop TV, tandis que Chérie 25 se nomme désormais RMC LIFE. Le déploiement de ces nouveautés devrait s'échelonner selon votre mode de réception, à savoir dès 9h pour le satellite, et autour de 10h pour l'ADSL, la fibre, l'OTT et l'application. Si rien ne change, un simple redémarrage du décodeur devrait suffire.