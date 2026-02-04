[Article publié le 4 février 2026 à 13h38, mis à jour à 14h14] Ce midi, Free a souffert de problèmes sur son service Free TV, qui impactait aussi bien les utilisateurs qui voulaient profiter de leurs services depuis leur player TV, ou via Internet.
Les abonnés Free qui bénéficient du service Free TV, sur Internet et/ou via leur Freebox et player TV, ont connu quelques soucis ce mercredi. En effet, comme nous avons pu le constater, des perturbations, d'ailleurs confirmées par l'opérateur de Xavier Niel, empêchaient de profiter du service correctement. Elles ont débuté autour de 12h30, avant de prendre fin autour de 14h00.
Un service Free TV impacté, des images saccadées, qui finissent par se figer
« Le service Free TV connaît actuellement des perturbations : les images sont saccadées. Le problème affecte toutes les plateformes. Nos équipes sont déjà sur le coup et travaillent à sa résolution au plus vite. Merci pour votre patience. » Voilà le message déposé, par Free, sur les réseaux sociaux ce mercredi 4 février à 13h33.
Il résume assez bien les choses, à savoir des images saccadées sur le service TV Free, images qui finissent même par se figer, privant de son et de vidéo les abonnés. Notons que seul le flux du direct semblait être impacté au moment de l'incident, puisque d'après ce que nous avons pu remarquer, le replay fonctionnait correctement.
De nombreux abonnés ont confirmé, sur les réseaux sociaux et plateformes de signalement, avoir été victimes de cette panne. « Plus de télé, je ne reçois que des pixels depuis la Tarn », commentait Marcel. « Réception TV très mauvaise, impossible à regarder », disait Sof, quand Sébastien confirmait un « bug TV sur tous les appareils (smartphone, page web Free TV, application sur le player etc.) »